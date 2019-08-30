Hyundai представил в «Сколково» приложение Mobility

29 августа компания Hyundai на пресс-конференции ИЦ «Сколково» представила сервис Hyundai Mobility. С помощью онлайн-приложения клиент сможет дистанционно оформить подписку на одну из четырех моделей Hyundai, участвующих в программе.

По подписке доступна вся SUV-линейка бренда: модели Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1.

В онлайн-приложении клиентам предложены три варианта подписки:

— City — от часа до 24 часов;

— Country — от 1 дня до 1 месяца;

— Freedom — от 1 месяца до года.

Получить автомобиль по подписке будет возможно на территории официальных дилеров Hyundai. Места для парковок Hyundai Mobility будут обозначены специальной разметкой и световыми элементами.

Сервис будет доступен с октября 2019 года. На начальном этапе в проекте будут участвовать 12 московских дилеров Hyundai. В дальнейшем планируется предоставлять услуги Hyundai Mobility в рамках всей дилерской сети «Хендэ Мотор СНГ» в России. При подписке Freedom будет доступна услуга доставки и возврата автомобиля к клиенту и от него.

Для реализации проекта Hyundai Mobility в июле этого года была создана и зарегистрирована компания Hyundai Mobility Lab. Она занимается разработкой и коммерциализацией сервисов на базе IT-платформы. В настоящий момент в компании работает семь разработчиков.

Учредителями новой компании стали «Хендэ Мотор СНГ» и российский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Генеральным директором Hyundai Mobility Lab стал Алексей Калицев, являющийся также управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ».

Алексей Калицев.

«Совершенно новая сфера услуг, которую из себя представляет Mobility, только начинает развиваться в России. Разрабатываемый нами уникальный, инновационный и масштабный проект Hyundai Mobility полностью отвечает новому тренду. В данном случае мы выступаем абсолютными трендсеттерами, прокладывая путь в этой новой сфере и надеясь на настоящий успех нашей IT-платформы. Мы уверены, что услуга онлайн-подписки на автомобили нашего бренда станет невероятно востребована», — сказал Калицев.