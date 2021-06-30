Молодежный фитнес: что это и как?

27-29 мая 2021 года в Казани состоялась VIII ежегодная премия и форум «Спорт и Россия-2021». Сеть фитнес-клубов Spirit. Fitness получила победу как самая динамично развивающаяся сеть фитнес-клубов. С пресс-службой организаторов поговорила Елизавета Мартиросова, бренд-директор Spirit. Fitness.

— Сеть фитнес-клубов Spirit. Fitness позиционируется как доступная и молодежная. В чем отличия ваших клубов?

— Имея большой опыт работы в фитнесе, мы обратили внимание на то, как сложен бывает путь человека к тренировкам: закрытая информация об абонементах, высокая стоимость и единовременная оплата за год вперед, дополнительные услуги, которые не используются, но оплачивать нужно.

Поэтому нашей целью стало создать клубы, в которых будут представлены самые необходимые услуги, а стоимость абонемента будет доступна максимальному количеству потребителей.

Наши клубы стали популярны среди молодежи, роль сыграло сразу несколько факторов: удобные локации, креативный подход в рекламе, онлайн сервисы, цена.

Доля посетителей в возрасте от 21 до 34 лет в наших клубах составляет более 70% , и мы активно работаем с молодежью, сотрудничаем с большинством крупных вузов в Москве, причем, как правило, вся коммуникация выстраивается со студенческими советами, активистами или спортивными командами, мы предоставляем скидки, бесплатные абонементы, проводим совместные мероприятия. Аудитория молодая, очень активная, поэтому мы всегда «на слуху».

— Spirit. Fitness — единственный оператор фитнес услуг, создавший собственное мобильное приложение с тренировками. Расскажите подробнее.

- Мобильное приложение мы создали прежде всего для адаптации новичков в залах, а также как инструмент контроля за результатами.

В приложении доступны программы тренировок под разные цели (похудеть, набрать массу — самые популярные), даже если вы не тренировались раньше, вы можете начать с простой тренировки: на экране смартфона доступна видео-инструкция, причем контент мы подготовили сами, это профессиональные ролики с участием наших тренеров, с разных ракурсов, с акцентом на деталях. Это было, кстати, за пару лет до пандемии, когда вся фитнес-индустрия вынужденно ушла в онлайн.

Мы определяем уровень подготовки каждого пользователя, всего их три: начальный, сложный и продвинутый, каждая тренировка содержит указания по количеству повторений упражнения и вес, с которым нужно работать.

Мы первыми синхронизировали приложение с анализатором состава тела, в личном кабинете наши члены клуба видят всю историю измерений, как меняется качественный состав тела по основным показателям.

— Ваш слоган #естьвкаждом. Что вы вкладываете в данный слоган?

— Когда мы выбирали название для нашей сети, мы хотели, чтобы название не было связано напрямую с фитнесом, чтобы обратиться к эмоциям наших будущих потребителей, ведь философия движения заложена в нас природой и каждый человек так или иначе стремится к активности, вне зависимости от рода занятий, возраста и физических данных.

— Расскажите о ваших планах.

— Когда весной 2020 года мы приостановили деятельность клубов, появилось много свободного времени, и мы решили активно заняться развитием сети, практически, за год, мы удвоили количество наших клубов.

Сейчас у нас 19 действующих клубов, еще на трех площадках мы ведем ремонтные работы и откроем клубы в 4-м квартале этого года. А в 2022 году мы снова хотим повторить наш успех и открыть еще 20 клубов в Москве.

Но мы растем не только количеством клубов, но и качеством услуг, прислушиваясь к нашим потребителям, например, наши первые клубы открывались без саун, пересмотрели спецификацию оборудования в тренажерном зале, изменили освещение в клубах, обновили дизайн, что касается технических усовершенствований.

Если говорить о развитии продукта, то наша гордость — групповые тренировки, мы смогли создать продукт такого качества, который для наших членов клуба не только смог конкурировать с мировыми аналогами, а выиграл, об этом говорят растущие рейтинги и появление настоящих «фанатов».