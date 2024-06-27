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Сидаков: «Мамиашвили сказал, что шансов выступить на Олимпиаде очень мало»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Олимпийский чемпион-2020 по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал о недопуске на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Это сразу выкинули в СМИ, — сказал Сидаков в Drozd Podcast. — Мы как раз-таки сбор закончили в Кисловодске и выехали домой. По дороге домой захожу в интернет, и там же закинули, что меня Абдулрашида, Угуева, Найфонова не было в списках. Сразу начали спрашивать, друг другу звонить [уточнять] — это достоверная информация или нет. Ну, пока что не было таких точных ответов, мы ждали.

И уже пару спустя пару дней я сам позвонил Михаил Геразиевичу [Мамиашвили] и спросил у него: «Это правда, что нас не допускают?» Он сказал, что пока что боремся за это, но пока что — да, правда, что не допустили, и мы делаем все возможное, чтобы в конечном итоге допустили. Но, говорит, шансов очень мало».

Ранее МОК опубликовал список допущенных к Олимпиаде-2024 российских спортсменов, среди которых оказалось десять российских борцов, хотя россияне завоевали 16 квот. Среди тех, кто не вошел в этот список, оказался в том числе Сидаков.

 
Заурбек Сидаков. «Русских все боятся. Нас хотят сломить». Интервью Заурбека Сидакова после недопуска на Олимпиаду

 

Заурбек Сидаков
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