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Сегодня, 20:25

Боец UFC Наимов: «Сидаков сказал мне, что не выступит на Олимпиаде»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Заурбек Сидаков.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Олимпийский чемпион-2020 по вольной борьбе Заурбек Сидаков не выступит на Олимпийских играх в Париже, сообщил «СЭ» его товарищ таджикский боец UFC Мухаммад Наимов.

«Он мне сказал, что не выступит. Только сейчас сказал, — отметил Наимов. — Это печальная новость, грустная. Мы только что по телефону говорили. Он говорит: «Вот так и вот так, Мухаммад...» Я говорю: «Брат, я знаю, как ты готовился...» У него очень серьезная травма была, и он через это перешел. «Я не знаю, что сказать, брат, как поддержать, я знаю, как ты хотел золото Олимпиады...

Мы об этом часто говорили [о возможном переходе в UFC]. Он мне говорил, что после Олимпиады точно перейдет в ММА. Думаю, он перейдет. Он хочет драться в UFC. Для него мотивация — это UFC. Я даже с Али Абдель-Азизом на его счет поговорил, и ему очень интересно. Даже Генри Сехудо написал ему: «Если перейдешь — дай знать. Я здесь, чтобы помочь».

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Заурбек Сидаков
Мухамаджон Наимов
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