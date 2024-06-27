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Сегодня, 18:00

Сидаков: «Залететь в UFC хотел бы в 66 кг»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Олимпийский чемпион-2020 по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал о теоретическом переходе в ММА.

«Пока что я в борьбе, ни о каких переходах я еще не говорил, — сказал Сидаков в Drozd Podcast. — Чуть-чуть занимался. У меня было в моменте непростое время: когда говорили, что нас не допускают на чемпионат мира даже, я начал ходить в зал ММА. Я ходил около двух месяцев и очень хорошо набирал.

В каком весе мог бы выступать в ММА? Думаю, 70, 66. Выйти просто в клетку и проверить себя — я бы сделал это в 70 кг. Пока что просто прочувствовать клетку, пару боев [провести]. А конкретно залететь в UFC я хотел бы в 66. Потому что 10 кг я бы смог согнать. К тому же там есть время на восстановление. Я гонял самое более — это семь-восемь килограмм, когда боролся по молодежи и по юношам. Как перешел во взрослую борьбу, сначала 70 — придерживал два-три килограмма. А потом перешел в 74. Когда перешел в 74 кг, у меня [обычный вес был] 73 кг».

Ранее МОК опубликовал список допущенных к Олимпиаде-2024 российских спортсменов, среди которых оказалось десять российских борцов, хотя россияне завоевали 16 квот. Среди тех, кто не вошел в этот список, оказался в том числе Заурбек Сидаков.

 
Заурбек Сидаков. «Русских все боятся. Нас хотят сломить». Интервью Заурбека Сидакова после недопуска на Олимпиаду

 

Заурбек Сидаков
ММА
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