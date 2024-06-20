МОК заменил фотографию с Садулаевым на обложке раздела олимпийского турнира по борьбе
Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте заменил фотографию раздела олимпийского турнира по борьбе, в котором ранее был размещен российский борец Абдулрашид Садулаев.
Ранее на главной странице раздела спортивной борьбы на сайте Олимпиады в Париже появилася момент схватки россиянина с американцем Кайлом Снайдером.
Теперь на обложке — момент полуфинальной схватки турнира в Токио между японкой Рисако Каваи и американкой Хелен Марулис.
В апреле спортсмен должен был принять участие в лицензионном турнире Олимпиады-2024 в Баку, но Международный олимпийский комитет (МОК) запретил борцу соревноваться.
Позже стало известно, что спортсмен не был допущен к лицензионному турниру из-за появления на митинге в «Лужниках».
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.