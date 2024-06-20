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Париж-2024

Сегодня, 14:20

МОК заменил фотографию с Садулаевым на обложке раздела олимпийского турнира по борьбе

Виктория Кравченко
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Абдулрашид Садулаев.
Фото Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте заменил фотографию раздела олимпийского турнира по борьбе, в котором ранее был размещен российский борец Абдулрашид Садулаев.

Ранее на главной странице раздела спортивной борьбы на сайте Олимпиады в Париже появилася момент схватки россиянина с американцем Кайлом Снайдером.

Теперь на обложке — момент полуфинальной схватки турнира в Токио между японкой Рисако Каваи и американкой Хелен Марулис.

В апреле спортсмен должен был принять участие в лицензионном турнире Олимпиады-2024 в Баку, но Международный олимпийский комитет (МОК) запретил борцу соревноваться.

Позже стало известно, что спортсмен не был допущен к лицензионному турниру из-за появления на митинге в «Лужниках».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Абдулрашид Садулаев
МОК
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