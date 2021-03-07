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Петр Ян объяснил, почему ударил Стерлинга коленом в бою на UFC 259

09:07
Петр Ян. Фото UFC
Петр Ян. Фото UFC
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Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Петр Ян&nbsp;проиграл Алджамейну Стерлингу из-за запрещенного приема.Необъяснимый поступок Петра Яна. Он побеждал Стерлинга, но нанес запрещенный удар коленом и проиграл

Он был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде. На пресс-конференции после боя россиянин заявил, что допустил ошибку.

«Вы сами все видели, даже не знаю, что сказать. Я понимаю, что допустил ошибку с точки зрения правил. Я был сфокусирован на том, как стоят его руки. Перед боем рефери зашел и именно рассказывал про то, как стоят пальцы и руки. Я обратил внимание, когда он поднял руки и уже именно потом ударил.

Честно сказать, даже не понял, что мне угол мой сказал. Я был больше сфокусирован, как он руки поднял. Я не увидел, что он на коленях сидел, думал, на корточках. Не сразу понял, что это запрещенное колено. Руки не на канвасе, думал, что все правильно. Вам со стороны все виднее, но вы видели, что я выигрывал этот бой", — сказал Ян.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении показывает РЕН ТВ

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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