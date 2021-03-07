Петр Ян объяснил, почему ударил Стерлинга коленом в бою на UFC 259

Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Он был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде. На пресс-конференции после боя россиянин заявил, что допустил ошибку.

«Вы сами все видели, даже не знаю, что сказать. Я понимаю, что допустил ошибку с точки зрения правил. Я был сфокусирован на том, как стоят его руки. Перед боем рефери зашел и именно рассказывал про то, как стоят пальцы и руки. Я обратил внимание, когда он поднял руки и уже именно потом ударил.

Честно сказать, даже не понял, что мне угол мой сказал. Я был больше сфокусирован, как он руки поднял. Я не увидел, что он на коленях сидел, думал, на корточках. Не сразу понял, что это запрещенное колено. Руки не на канвасе, думал, что все правильно. Вам со стороны все виднее, но вы видели, что я выигрывал этот бой", — сказал Ян.

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