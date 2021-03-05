Участник UFC 259 позволил неаккуратное высказывание о Меган Андерсон. Ему пришлось извиняться.

На турнире UFC 259, который состоится в ночь на воскресенье (7 марта), американцу Кейси Кенни предстоит столкнуться с самым трудным испытанием в карьере в лице экс-чемпиона легчайшего дивизиона Доминика Круза.

Кенни в последний раз выходил в октагон против Натаниэля Вуда. Тот поединок стал частью турнира UFC 254 с участием Хабиба Нурмагомедова, а его итогом стала победа Кенни единогласным решением судей. Круз же не бился с мая прошлого года. На турнире UFC 249 он столкнулся с Генри Сехудо, уступив ему техническим нокаутом во втором раунде. В настоящее время Доминик занимает 11-ю строчку в легчайшем весе.

Статистика Кенни в сильнейшей лиге мира хороша: пять побед в шести боях. Однако он все еще остается в тени и не входит в топ-15. Поединок с Крузом — потрясающая возможность наконец-то войти в рейтинг.

Перед боем Кенни ведет себя дерзко. Например, в интервью Post Fight он сказал такое: «Стоит мне дотронуться до его челюсти, и я уложу его. Если не удосрочу в начальных раундах, то его ждет избиение, и я думаю, что все-таки к концу боя я смогу финишировать его. В октагон я постоянно давлю на оппонента. Круз известен своим кардио, но посмотрим, как он справится с моим напором».

Кенни вообще говорит, что думает. Минувшей зимой он был гостем подкаста бойца UFC Шона О'Мэлли и его тренера Тима Уэлча, где принято общаться на отвлеченные темы, порой вполне себе откровенные — такие, которые для некоторых людей табу. И там у Кенни спросили, хотел бы он заняться сексом с Меган Андерсон, самой высокой девушкой в UFC (183 см).

«Наверное, нет. Она не слишком... Раз на то пошло, я допускаю это только в том случае, если время 4-5 утра, а мы с ней после совместной тусовки», — ответил Кенни.

«Она тебя поимела», — добавил тренер О'Мэлли.

«Я буду такой: «К черту все это. Давай сделаем это», — продолжил боец.

Андерсон назвала слова Кенни отвратительными. Она тоже выступит на UFC 259 — австралийка будет драться за титул в женском полулегком весе с Амандой Нуньес.

«Я полагаю, что ММА — это не то место, в котором вы можете публично и самым унизительным образом говорить о том, будете ли заниматься сексом с коллегой. Отвратительное поведение. Жаль, что в марте мы будем драться в одном карде», — написала Андерсон в своем Twitter.

I guess MMA is a line of work where you can publicly talk about whether you'd have sex with a coworker in an utterly degrading way and face zero consequences.



Disgusting behavior and it's unfortunate that he'll be fighting on my card in March. https://t.co/hJd1OuHIyD — Megan Anderson (@MeganA_mma) January 28, 2021

Затем она дала развернутый комментарий The Daily Telegraph: «То, что моя работа ставит меня в центр внимания, позволяет людям со всего мира видеть меня, не означает, что обо мне следует так говорить. Культура должна меняться. Когда вы о ком-то что-то говорите, то должны понимать, что говорите не просто о бойце — вы говорите о чьей-то дочери, сестре, друге, а в некоторых случаях даже о родителе. Мне сообщили, что Кейси ищет мой телефонный номер, чтобы позвонить и лично принести извинения. Если он искренен в своем желании, то, конечно, я приму их».

Кенни публично признал, что ему следовало быть более осторожным со словами.

«Мне очень жаль, что это тебя расстроило. Отныне буду осторожнее со словами. Я просто отвечал на вопрос, и это была шутка. Признаю свою ошибку, и мне очень жаль. Желаю тебе удачи в тренировочном лагере и в бою», — написал он в Twitter.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

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