Аскар Аскаров: «После боя вызвал Кормье. Я бы его сразу на болевой взял»

Российский боец UFC Аскар Аскаров рассказал «СЭ», что после победы над Джозефом Бенавидесом на турнире UFC 259 в шутку предложил провести бой бывшему чемпиону в тяжелом весе Даниэлю Кормье. Аскаров выступает в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

«После боя я был радостный, его вызвал. Он хотел выйти, но я ему сказал: «Лучше не надо». А так я бы его сразу на болевой взял», — сказал Аскаров.

На счету 28-летнего Аскарова 14 побед и 1 ничья в ММА (3-0-1 в UFC).

(Илья Андреев)