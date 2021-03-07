Аскар Аскаров: «После боя вызвал Кормье. Я бы его сразу на болевой взял»
05:58
Российский боец UFC Аскар Аскаров рассказал «СЭ», что после победы над Джозефом Бенавидесом на турнире UFC 259 в шутку предложил провести бой бывшему чемпиону в тяжелом весе Даниэлю Кормье. Аскаров выступает в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).
«После боя я был радостный, его вызвал. Он хотел выйти, но я ему сказал: «Лучше не надо». А так я бы его сразу на болевой взял», — сказал Аскаров.
На счету 28-летнего Аскарова 14 побед и 1 ничья в ММА (3-0-1 в UFC).
(Илья Андреев)
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
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