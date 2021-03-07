Аскар Аскаров: «Мой следующий бой будет титульным. Россия, вперед!»

Российский боец UFC Аскар Аскаров уверен в том, что его следующий бой будет за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

В ночь на воскресенье Аскаров победил единогласным решением судей американца Джозефа Бенавидеса.

«Я уверен, что мой следующий бой будет титульным. Там уже никого не останется. Сейчас будут драться Фигейредо и Морено. Думаю, я получу бой с победителем. Я готов драться за пояс хоть завтра. Огромное спасибо всем. Россия, вперед! Скоро пояс будет наш», — сказал Аскаров «СЭ».

На счету 28-летнего Аскарова 14 побед и 1 ничья в ММА (3-0-1 в UFC).

(Илья Андреев)