Аскар Аскаров: «Мой следующий бой будет титульным. Россия, вперед!»
06:04
Российский боец UFC Аскар Аскаров уверен в том, что его следующий бой будет за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
В ночь на воскресенье Аскаров победил единогласным решением судей американца Джозефа Бенавидеса.
«Я уверен, что мой следующий бой будет титульным. Там уже никого не останется. Сейчас будут драться Фигейредо и Морено. Думаю, я получу бой с победителем. Я готов драться за пояс хоть завтра. Огромное спасибо всем. Россия, вперед! Скоро пояс будет наш», — сказал Аскаров «СЭ».
На счету 28-летнего Аскарова 14 побед и 1 ничья в ММА (3-0-1 в UFC).
(Илья Андреев)
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
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