Необъяснимый поступок Петра Яна. Он побеждал Стерлинга, но нанес запрещенный удар коленом и проиграл

Этот бой на UFC 259 войдет в историю.

Петр Ян из-за пандемии готовился к бою не как обычно, в Таиланде, а в США — в зале American Top Team. Также Петр ездил на сбор в дагестанский Хасавюрт — бороться, ведь Алджамейн Стерлинг, возможно, лучший борец дивизиона.

В многочисленных интервью американец делал акцент как раз на своей борьбе. Основной посыл: «Я тебе переведу вниз, а там прикончу». Примерно это Алджо сказал Петру во время дуэли взглядов, на что получил такой ответ на английском: «Твои тейкдауны — ерунда. Я тренировался в Дагестане!»

Ян подошел к бою с рекордом 7-0 в UFC. Он бил известных ребят: Жозе Альдо, Юрайя Фейбер, Джона Додсона. Однако все они уже давно прошли свой пик. А, например, побежденный Петром Джимми Ривера все же совсем не топ. Стерлинг же сейчас в расцвете сил: пять побед подряд перед поединком с Яном, задушенный в июне 2020-го Кори Сандхаген.

Конечно, в высочайшем бойцовском уровне Петра не было никаких сомнений. Но не хватало ему выигрыша у такого бойца, как Стерлинг — бойца в лучшей форме, с отличной борьбой и грэпплингом и большой физической силой.

Стерлинг задал высокий темп сразу, как только начался бой. Причем он предложил поединок в стойке. И был весьма успешен: удар коленом в прыжке пришелся точно в голову. Ян устоял. Потом был тейкдаун, однако Петр быстро поднялся и тут же перехватил инициативу. Сначала он подсек Стерлинга, затем отправил в нокдаун правым кроссом, потом исполнил амплитудный бросок, воткнув соперника головой в настил. Петр в первом раунде в борьбе выглядел даже лучше, чем Стерлинг. Бешеный раунд получился.

Во втором раунде Стерлинг решил побороться, было много клинча, но Ян защищался от тейкдаунов мастерски, а в концовке перевел оппонента сам. То есть в бою складывалась такая ситуация, что у Стерлинга больше получалось в стойке, чем в борьбе. Ударов он выбрасывал больше, чем Ян, но российский боец, базовый боксер, бил жестче.

В третьем раунде Стерлинг уже не пытался бороться. Сложилось впечатление, будто он устал. Американец стал уступать и в количестве выброшенных ударов. Ян же был вполне себе свеж, дважды свалил противника подножкой, а в концовке сделал тейкдаун.

Comete una falta el campe?n y lanza y rodilla ilegal #UFC259 pic.twitter.com/GLa4V2qeff — ufcespanol (@UFCEspanol) March 7, 2021

Четвертый раунд шел под диктовку Яна. Он переигрывал Стерлинга в стойке, не давал ему перевести себя вниз, а потом... А потом зачем-то нанес запрещенный удар коленом, хотя находился в выигрышной для себя позиции. Дело было так: Стерлинг стоял на четвереньках, опираясь на пятку и на колено. То есть на три точки. И в этот момент Ян выбросил колено ему в подбородок. Стерлинг повалился на спину, сказал судьям, что ему очень больно и что он не в состоянии продолжать поединок. В итоге Ян потерпел поражение дисквалификацией. Так Стерлинг стал чемпионом. Удивительный бой...