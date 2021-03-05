«Хочется побить эту голову кучерявую». Петр Ян высмеял Стерлинга на пресс-конференции

Российский чемпион UFC был в ударе.

Петр Ян хорошо понимает, что трэшток — тот мотор, который может привезти бойца к бою за титул и большим гонорарам. В эксклюзивных интервью Ян старается быть выдержанным, не использовать слэнг и прочие пацанские вещи. Но такой сдержанный Ян — ненастоящий. Настоящего, дерзкого Петра Яна мы увидели в четверг на пресс-конференции UFC 259. Это была первая большая пресс-конференция сибиряка в UFC, и он там стал самым заметным человеком.

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У его соперника, Алджамейна Стерлинга, первым делом спросили, как он оценивает грэпплинг боксера Яна. Американец ответил, что оценивает высоко. Затем у Петра поинтересовались, что он думает об ударке борца Стерлинга. Чемпион ответил, что ударка неплохая, но она не спасет Алджо от поражения нокаутом. Когда Ян говорил о своих тренировках в American Top Team, Стерлинг внезапно вставил ремарку: «Ты там мышей ловишь?» Это был отсыл к недавнему интервью Петра журналисту ESPN Ариэлю Хельвани. Ян тогда сказал, что у Стерлинга есть два геймплана — сделать тейкдаун и убегать, как мышь.

Петр ответил сопернику тут же. Причем так, что тот не нашелся что сказать в обратку. «Я мышей ловлю всю жизнь, — заявил Ян. — Ты одна из них, которая будет поймана».

Потом был вопрос, есть ли у Петра конфликт со Стерлингом. Ян взял микрофон и хитро улыбнулся: «У меня с ним нет никакого конфликта. Просто хочется побить эту голову кучерявую, и все». После того, как менеджер бойца — Саят Абдрахманов — перевел эту тираду на английский, по залу прокатился смех.

В конце пресс-конференции корреспондент «СЭ» поинтересовался у Петра, как прошла их встреча со Стерлингом в зале UFC Performance Institute пару дней назад. Так вышло, что они там оказались в одно и то же время. «Я его не замечаю, посмотрите на него — сидит будто бы и нет его здесь. Я даже не понял, он это или не он!» — заявил Ян.

Все происходящее Петру явно нравилось. Несмотря на заключительный этап весогонки, самый тяжелый, он пребывал в прекрасном настроении. Смеялся, когда я на корявом английском, зачитывая с компьютера, задавал вопросы Дане Уайту, а тот никак не мог понять, о чем речь. Это и правда выглядело немного комично.

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Затем была битва взглядов, и там между Яном и Стерлингом состоялся такой диалог:

Стерлинг: «Я сломаю тебя в субботу».

Ян: «Посмотрим. Ты только болтаешь».

Стерлинг: «Только? Ты так думаешь?»

Ян: «Да».

Стерлинг: «Почему так думаешь?»

Ян: «Я сломаю тебя».

Стерлинг: «Думаешь? А как?»

Ян: «Буду бить тебя везде».

Стерлинг: «Ты не можешь ударить то, чего не видишь».

Ян: «Везде».

Стерлинг: «Ты не можешь ударить то, чего не видишь».

Стерлинг пришел на это мероприятие в костюме. Ян тоже в костюме, но спортивном. Тем не менее Петр пресс-конференцию, можно сказать, выиграл. Осталось выиграть бой, который пройдет 7 марта рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.