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Чемпионские бои Махачева и Нурмагомедова под угрозой срыва: UFC 311 могут отменить из-за пожаров в Калифорнии

UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Роман Кольцов
Корреспондент
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Пожар в Лос-Анджелесе и боец ММА Ислам Махачев
Проведение турнира UFC 311 с участием Ислама Махачева под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе.
Фото Global Look Press, Getty Images
Фанаты переживают.

В Лос-Анджелесе массово отменяют спортивные и развлекательные мероприятия из-за самых разрушительных пожаров в истории города. Под угрозой проведения оказался и турнир UFC 311, который должен пройти в ночь с 18 на 19 января.

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Какая сейчас ситуация в городе

В зоне эвакуации на 10 января оказались порядка 190 тысяч человек, есть погибшие. Общая площадь пожаров достигла почти 11 тысяч гектаров. Как сообщил шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна, некоторые районы города выглядят «так, будто на них сбросили бомбу». Известно, что разрушенными или уничтоженными числятся несколько тысяч домов и предприятий.

Большинство дорог перекрыты, а развлекательные мероприятия отменены. Пожары уже повлияли на расписание спортивных ивентов: НХЛ и НБА перенесли на неопределенный срок домашние игры местных команд.

Стадион «Интьют Доум». Лос-Анджелес
«Интьют Доум».
Фото Getty Images

А что будет с турниром UFC?

Арена «Интьют Доум», на которой планируется проведение турнира, находится в 18 километрах от зоны бедствия. По информации Essentially Sports, соревнование могут перенести на другую дату или отменить вовсе.

Глава UFC Дана Уайт пока не комментировал ситуацию с будущим UFC 311. В своих соцсетях он выразил благодарность спасателям из Невады и Калифорнии, а также заявил, что готов оказать помощь.

Эксперты не исключают, что турнир будет перенесен в Лас-Вегас на арену «Ти-Мобайл», если пожары не утихнут в течение одного-двух дней. Судя по информации на сайте, никакие мероприятия на 18 и 19 января там не планируются. А значит, такой вариант вполне реален.

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Титул может оказаться сразу у двух бойцов из команды Хабиба

Для фанатов из России предстоящий турнир представляет огромный интерес, поскольку сразу три наших бойца с паспортом РФ выступят в поединках за чемпионский пояс. Ислам Махачев подерется с армяно-российским бойцом Арманом Царукяном (в UFC выступает под флагом Армении), а грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили — с Умаром Нурмагомедовым.

Впервые в истории россияне могут стать действующими обладателями титула сразу в двух весовых категориях.

UFC 311
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
UFC
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