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Жуткий пожар в Лос-Анджелесе посеял хаос в Калифорнии. В американских лигах согласны на переносы

Матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Калгари» перенесен из-за лесных пожаров в городе
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Пожарные борются с огнем, полыхающим в Сьерра-Мадре (Калифорния).
Фото Global Look Press
Матч хоккейных «Кингз» уже отложен — на очереди поединки в НБА и НФЛ.

Лесные пожары, охватившие три района Лос-Анджелеса, сильно влияют на все аспекты жизни в Южной Калифорнии, включая спорт. Из-за близости огня эвакуированы более 80 тысяч человек, и пожарные пока не в состоянии справиться с разгулом стихии, распространению которой способствуют длительная засуха и сильные сезонные ветры. На этом фоне команда НХЛ «Кингз» уже перенесла домашний матч с «Калгари» «в целях обеспечения безопасности болельщиков, персонала и игроков». Пока не принято решение об отмене поединков НБА («Лейкерс» в четверг должны принимать «Шарлотт», а «Клипперс» планировали сыграть с «Хорнетс» в субботу), но вероятность проведения этих матчей невелика. Ведь развлекательные мероприятия на фоне того ада, что творится в пострадавших местах, выглядят кощунственно.

Облако дыма в небе из-за пожаров в Калифорнии.
Фото Global Look Press

Игра вторична

Непосредственной угрозы большим спортивным аренам (в том числе хоккейно-баскетбольной Crypto.com) пока нет. Однако в Лос-Анджелесе серьезно нарушена транспортная логистика. Кроме того, у большинства людей мысли о спорте явно не на первом месте. Так звезда «Клипперс» Кавай Леонард покинул расположение команды, чтобы поддержать свою семью, которая была вынуждена эвакуироваться из-за пожара. Среди беженцев — также родные главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Реддика. «Многие люди сейчас в панике, включая мою семью, — прокомментировал происходящее специалист. — Мои близкие, семья моей жены, сестра-близнец моей жены — все они эвакуировались. Мои мысли и молитвы сейчас о том, чтобы родные люди находились в безопасности».

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Многие селебрити, в том числе такие легенды баскетбола как Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон, выразили в социальных сетях поддержку тем людям, которые пострадали из-за разгула стихии. Представитель НБА Майк Басс заявил, что лига «внимательно следит за ситуацией» и готовится объявить решение о том, состоится ли в четверг матч между «Лейкерс» и «Хорнетс». «Моя 80-летняя мама живет в Пасифик-Палисейдс. Ей пришлось эвакуироваться, — рассказал журналистам главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр. — Все, что я вижу и читаю, просто ужасает. Поэтому мои мысли с теми, кто пострадал от пожара. Очевидно, что игра вторична по сравнению подобными событиями».

Район Инглвуд с ареной Intuit Dome, где 18 января пройдет турнир UFC 311 с участием Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова, от огня пока не пострадал. Но очевидно, что шоу, если оно не будет отложено, не досчитается на трибунах многих знаменитостей. Ведь в зоне эвакуации расположены особняки вице-президента США Камалы Харрис, певицы Рианны, актрис Дженнифер Энистон, Мэнди Мур и Джейми Ли Кертис, актеров Бена Аффлека, Брэдли Купера, Тома Хэнкса, Адама Сэндлера и других звезд. Из-за сильного ветра огонь движется с огромной скоростью. Кроме того, возникают проблемы с качеством воздуха, который наполнен продуктами горения. Из-за бегства местных жителей на дорогах образовались пробки. Люди бросают свои авто на дорогах и спасаются пешком. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Фото Global Look Press

Пожар огромен и неуправляем

Хаос в городе привел к изменению в программе освещения матчей НБА на телеканале ESPN. Некоторые из школ и университетов, которые находятся в непосредственной близости от пожара, отменили очные занятия. Скорее всего, это отразится и на мероприятиях студенческой лиги NCAA. По данным Los Angeles Times, пламя повредило футбольное поле, бейсбольные поля и теннисные корты в знаменитой Palisades Charter High School. Под угрозой также матч плей-офф НФЛ между «Рэмс» и «Миннесотой», который должен пройти в Лос-Анджелесе 13 января. «НФЛ внимательно следит за развитием событий в этом районе. Мы всем сердцем с теми, кто пострадал от пожаров», — говорится в заявлении «Рэмс».

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Футбольный стадион SoFi расположен в Инглвуде примерно в 15 километрах к юго-востоку от места, которое охвачено огнем, но ситуация быстро развивается. НФЛ заявила, что планирует провести эту игру «Рэмс» с «Миннесотой» по расписанию, но готова перенести матч в Аризону. Тем временем еще одна команда НФЛ из Лос-Анджелеса «Чарджерс» решила принять участие в волонтерской программе. Ее сотрудники собирают вещи и деньги для пострадавших людей и пытаются пристроить эвакуированных домашних животных. Кроме того, «Чарджерс» пожертвовали 200 тысяч долларов в Фонд пожарной охраны Лос-Анджелеса и другим организациям, которые занимаются борьбой с пожаром и ликвидацией последствий разгула стихии.

Сгоревший дом в Пасифик-Палисейдс в результате лесного пожара.
Фото Global Look Press

Самые большие разрушения пожар наносит живописному району Пасифик-Палисейдс, расположенному между пляжными городками Санта-Моника и Малибу. «Мое сердце разбито, — написала в соцсетях Мария Шрайвер, журналистка и бывшая первая леди Калифорнии. — Все уничтожено. Наш район, наши рестораны... Пожарные делают все возможное. Но этот пожар огромен и неуправляем». Катастрофа внесла коррективы и в процесс подготовки нескольких голливудских мероприятий. Вручение премии Critics Choice Awards, запланированное на ближайший уикенд, перенесено на две недели, а объявление номинантов на премию «Оскар» отложено на два дня. Впрочем, переносы спортивных и киношных мероприятий — лишь малая цена за трагедию, которую сейчас переживает Лос-Анджелес.

Хоккей
НБА
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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