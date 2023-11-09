Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:45

Павлович vs Аспиналл: исторический шанс для русского богатыря

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Павлович и Том Аспиналл
Сергей Павлович и Том Аспиналл.
Фото Getty Images, Global Look Press
Обозреватель «СЭ» считает, что нашего бойца ждет сложнейший поединок, но он обладает качествами для победы над британцем.

Сергей Павлович, 31 год, Россия.
Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение.

Том Аспиналл, 30 лет, Великобритания.
Статистика в ММА: 13 побед, 3 поражения.

Бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла — без преувеличения исторический для российских ММА. Поскольку впервые наш соотечественник будет биться за титул регулярного чемпиона UFC в тяжелом весе, пусть и временный. Олег Тактаров в июле 1995-го выиграл соревнования на UFC 6, основатели лиги — Арт Дэйви и Боб Мейровитц — спустя 25 лет сказали, что его можно считать первым российским чемпионом UFC. Но тогда существовали лишь турниры-восьмерки, не имелось разделения по весовым категориям. В конце концов, бойцы тогда были в разы менее искусные, чем теперь. Это не попытка принизить Тактарова — просто правда.

Сергей Павлович&nbsp;&mdash; Том Аспиналл. Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295

Временный титул в тяжелом весе разыграют во второй раз за последние два с половиной года — в августе его заполучил Сирил Ган, нокаутировавший Деррика Льюиса. Но ситуации разные. Тогда основным чемпионом был Франсис Нганну, и присутствовало полное понимание — чтобы считаться сильнейшим тяжем, Гану необходимо обязательно победить камерунца (они спустя полгода встретились, и Сирил уступил). А вот у боя Павловича и Аспиналла такой антураж, как будто именно в их противостоянии выяснится, кто лучший тяжеловес в UFC.

Да, Джон Джонс в начале марта легко сокрушил Гана, но считался бы он фаворитом в бою с Павловичем или Аспиналлом? Нет. Про Стипе Миочича, который не выступал почти три года, а в своем последнем поединке был сметен Нганну, и говорить не приходится. Как известно, схватка Джонса с Миочичем сорвалась из-за травмы у Джона. Наверное, они рано или поздно подерутся, причем за полноценный пояс, а Павловичу или Аспиналлу придется защищать временный титул. Несправедливо? Безусловно. Но такова конъюнктура UFC. И подобное в истории промоушена уже происходило.

Том Аспиналл
Том Аспиналл.
Фото Global Look Press

Итак, Павлович vs Аспиналл. Начнем с козырей британца:

— скорость в целом;
— футворк (передвижения по клетке);
— вольная борьба (тейкдауны);
— грэпплинг (болевые, удушающие, контроль).

То есть Аспиналл — спорстмен более универсальный. Действительно может все. Александра Волкова он на скорости потряс в самом начале поединка, дважды перевел и победил довольно редким болевым. Причем в 2018-м Волкова не смог засабмиттить такой мастер БЖЖ, как Фабрисиу Вердум. Поединок с Андреем Орловским в стойке складывался для Тома не лучшим образом. Тогда британец перевел белоруса вниз после того, как тот выбросил лоу-кик, — и мгновенно задушил. А вот хорошего грэпплера Сергея Спивака англичанин нокаутировал в середине первого райнда — точный удар локтем, а затем добивание. Мачина Тыбуру же Аспиналл уронил комбинацией (решающим стал правый прямой) — и тоже добил. И также в первом раунде. Вообще бои Аспиналла в UFC длятся недолго — до второго раунда дожил только Орловский.

Есть у Тома и поражение: повредил ногу уже на 15-й секунде поединка с Блейдсом. Впрочем, даже за эти 15 секунд кое-что случилось. Аспиналл ринулся вперед — и пропустил четыре удара. Четыре хороших, плотных удара. Потому что высоко держит подбородок при атаке. А с Павловичем такая открытость губительна.

Боец ММА Сергей Павлович
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press

И вот плюсы Сергея:

— ударная мощь;
— хорошая защита от борьбы (борец Блейдс так и не смог его перевести);
— размах рук (213 см, второй в UFC после Джонса).

Не каждый способен пользоваться ричем, а вот Павлович умеет — и умеет отлично. Точную характеристику дал Орловский, с которым Сергей тренируется в American Top Team: «Грубо говоря, он начинает с середины октагона и подгоняет тебя к сеткам. На всю длину бьет, это я вам точно говорю».

Сергей Павлович. «Никто не бил по лапам мощнее, чем Павлович. Его сила грандиозна». Тренер Хабиба — о русском богатыре из UFC

Не совсем ясно, как у обоих дела с выносливостью, так как их поединки длятся недолго. У Павловича, правда, был опыт 5-раундового противостояния. Но пример все же плохой — схватка с Михаилом Мохнаткиным в Fight Nights в июне 2017-го получилась исключительно скучной. Ее даже называли странной. Сейчас ничего такого не будет точно. Теперь Павлович старается захватить инициативу с первых секунд. Шесть быстрых нокаутов подряд в UFC — тому подтверждение.

Подведем итог: Павловича ждет сложнейший соперник, но и у Сергея есть козыри — такие, чтобы выиграть эту партию. И если он это сделает, то войдет в число лучших российских бойцов всех времен.

Основной кард UFC 295
Иржи Прохазка (Чехия) — Алекс Перейра (Бразилия)
Сергей Павлович (Россия) — Том Аспиналл (Великобритания)
Жессика Андради (Бразилия) — Маккензи Дерн (США)
Мэтт Фревола (США) — Бенуа Сен-Дени (Франция)
Диегу Лопес (Бразилия) — Пэт Сабатини (США)

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем в начале карьеры
Медведев и Рублев сыграют в одной группе на Итоговом турнире ATP в Турине
Forbes узнал о применении ВСУ «чернобыльских» вертолетов Ми-24Р в зоне СВО
МЧС назвало предварительное число погибших при ракетном ударе в Херсонской области
Уголовное дело возбуждено после гибели людей в результате обстрела Скадовска
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл: бой за чемпионский пояс
Гаджиев: «Не знаю, как Павлович выглядит на спине в партере»
Биография Сергея Павловича: история русского десантника и мощного нокаутера из UFC
«Дерусь в UFC за деньги, а не за Россию. Не хочу лицемерить». Честное интервью бойца UFC Борщева
Павлович: «Мой жизненный принцип и стремление — показывать правильные вещи»
Сехудо рассказал, почему Павлович победит Аспиналла
Сехудо назвал ключ к победе Прохазки над Перейрой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биография Сергея Павловича: история русского десантника и мощного нокаутера из UFC
Новости
RSS RSS
Все новости