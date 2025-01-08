Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:00

Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ислам Махачев против Армана Царукяна на турнире UFC в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019 года.
Фото Global Look Press
Ислам даже признался, что перед боем вел себя не очень ответственно.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) пройдет турнир UFC 311, в главном событии которого состоится титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Бой станет реваншем: соперники уже встречались в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев.

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Тот бой был для Царукяна дебютным в UFC, кроме того, он вышел на коротком уведомлении и оказал Махачеву серьезную оппозицию, хоть в итоге и проиграл. Ислам же вышел в октагон в седьмой раз, ранее он выиграл пять из шести боев.

После битвы Махачев рассказал, что у него были проблемы с физическим состоянием — боец подозревал, что он отравился перед турниром.

«После боя тренер [Абдулманап Нурмагомедов] сказал, что со мной было что-то не то, — заявил Махачев журналистам. — Я не очень ответственно подошел к восстановлению, возможно, там было что-то, будто бы отравление. В дальнейшем буду более профессионально относиться к этому моменту».

Позже, когда реванш с Царукяном уже начал назревать, один из ветеранов команды Хабиба Шамиль Завуров тоже рассказал о проблемах Махачева перед первым боем.

«Как раз в углу Ислама я его разогревал. Именно в этот момент покойный Абдулманап говорит: «Мне не нравится твой вид». Он [Махачев] очень бледным был. А я с ним боролся, я его разогревал к бою, и он говорит: «Что-то не особо хорошо себя чувствую». Но нормально — говорит, выйду на ринг, все пройдет, туда-сюда.

Я помню, после боя он вышел, просто забежал, и его, наверное, минут пять просто рвало. Даже не знаю, как его в октагоне не вырвало. Говорит: «На ринге у меня сюда, к горлу, выходило, я просто себя держал». Что-то не то поел — это же тоже может быть. Это было в день боя, после боя он еще пару дней в себя приходил. О чем говорить? Если бы проиграли... но Ислам его спокойно выиграл, никаких проблем не было. Думаю, сейчас Ислам настолько вырос... просто когда я тогда боролся с Исламом и сейчас — это просто разное время. Ислам настолько набрал! Тем более когда стал чемпионом, мотивация совсем другая. Думаю, что Ислам намного легче его победит».

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
WP указала на угрозу сделки Трампа по Украине для авторитета США
Депутат Чаплин пообещал четыре индексации пенсий в течение двух лет
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
Турнир UFC 311: когда бои Нурмагомедов vs Двалишвили и Махачев vs Царукян
«Динамо» Махачкала поддерживает Махачева в бою против Царукяна: «Желаем только победы!»
Дата боя Ислама Махачева против Армана Царукяна: когда реванш на UFC 311
Дата боя Умара Нурмагомедова против Мераба Двалишвили: когда пройдет на UFC 311
Махачев рассказал о причинах потасовки с командой Нейта Диаса
Ислам Махачев в третий раз стал отцом
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Самое страшное поражение Царукяна. Бойца нокаутировали за 30 секунд, но он взял реванш

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости