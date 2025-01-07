Самое страшное поражение Царукяна. Бойца нокаутировали за 30 секунд, но он взял реванш

Среди участников главного боя на UFC 311 не только Махачев уступал досрочно.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир UFC 311, в главном событии которого россиянин Ислам Махачев проведет чемпионский поединок в легком весе против бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна. Для Ислама этот бой станет четвертой защитой пояса, а для Армана — реваншем. Весной 2019-го соперники уже встречались — Царукян дебютировал в UFC, а победу единогласным решением судей одержал Махачев.

Для Армана то поражение стало вторым в карьере, а впервые он проиграл в декабре 2015-го. Поединок против Александра Белых завершился нокаутом и был всего лишь вторым в его профессиональной карьере — с тех пор досрочно Арман не проигрывал.

Бой состоялся в родном для Царукяна Хабаровске на турнире MFP, который тоже можно называть родным для бойца — в этом промоушене он провел 9 поединков. Интересно, что турнир был отборочным — лучшие бойцы имели возможность подписать контракт с лигой Abu-Dhabi Warriors (ныне — UAE Warriors). Уроженец Благовещенска Александр Белых подходил к поединку немного более опытным бойцом: если Арман на тот момент провел в профи лишь один бой, то Белых — целых четыре.

Сейчас это сложно представить, но Царукян проиграл уже на 30-й секунде. Все, что успел Арман — это выбросить хай-кик и пару джебов. Затем последовала «двойка» от Белых, и хук справа прилетел прямо в челюсть Царукяну. Арман упал, а Белых совершил еще два жестких добивания, после чего рефери прервал бой. Царукян какое-то время находился в не самом хорошем состоянии — лишь частично был в сознании. Белых же забрался на клетку и отпраздновал победу задним сальто. Тогда боец вряд ли предполагал, что реванш с Царукяном состоится совсем скоро.

За следующий год Арман одержал три убедительные победы: Али Хайбулаев, Александр Мережко и Дмитрий Шкрабий были повержены досрочно, причем два раза из трех Царукян победил в первом раунде. Ровно через год, в декабре 2016-го, состоялся второй бой Армана и Белых. На этот раз сценарий поединка получился совсем другим.

Царукян с первых секунд начал работать первым номером, а в середине раунда прошел в ноги и повалил Белых на канвас. Александр пытался забрать шею Армана, но тот без проблем выбрался — а оказавшись в стойке, совершил красивый бросок, после чего накинул петлю на шею соперника и задушил того «гильотиной». На победу Царукян затратил две минуты и 51 секунду.

С тех пор Арман провел 19 поединков и проиграл только два раза — помимо Махачева, единогласным решением судей уступил Матеушу Гамроту. Белых после поражения Царукяну провел еще 6 боев, выиграв каждый из них. Уступил он только нынешнему чемпиону PFL Тимуру Хизриеву и бойцу RCC Борису Медведеву. Белых не бился с декабря 2021-го — вероятнее всего, закончил карьеру, и его рекордный показатель 9-5 уже не изменится.