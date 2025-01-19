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Двалишвили переиграл брата Хабиба. Умар потерпел первое поражение и остался без титула

Умар Нурмагомедов проиграл Двалишвили в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Отдел единоборств «СЭ»
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Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов после объявления решения.
Фото Getty Images
Мераб продолжает править в легчайшем весе.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе состоялся турнир UFC 311, в главном событии которого Ислам Махачев защищал пояс в легком весе против Ренато Мойкано. А в соглавном поединке Умар Нурмагомедов пробовал отобрать титул в легчайшем дивизионе у Мераба Двалишвили.

Мераб стал чемпионом в сентябре 2024-го, когда одолел Шона О'Мэлли единогласным решением судей. На пути к титулу грузин выиграл десять поединков подряд, проиграв при этом два стартовых боя в UFC. Двалишвили — ярко выраженный борец, который не стремится к зрелищности: в UFC он выиграл досрочно лишь один поединок из 11.

Путь Умара к титульнику получился не таким длинным. Нурмагомедов выиграл шесть поединков и ни разу не проиграл, а самым серьезным его оппонентом в данный момент можно считать Кори Сэндхагена, которому троюродный брат Хабиба не оставил шансов. Три из шести боев Умар выиграл досрочно, причем один из поединков закончил ярким нокаутом в первом раунде.

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Махачев защищает титул. Умар Нурмагомедов остался без пояса. Онлайн-трансляция UFC 311

Бойцы всегда относились друг к другу сдержанно, но, когда поединок объявили, Двалишвили начал активно задевать Нурмагомедова, а затем говорить о том, что именно Умар проявляет к нему неуважение. На бумаге выглядело так, что шансы соперников равны, но букмекеры считали серьезным фаворитом Нурмагомедова.

Первые 40 секунд соперники даже не подходили друг к другу — просто держали дистанцию. Первым инициативу проявил Умар — его хай-кик пролетел мимо. Бой постепенно разгонялся: было несколько жестких ударов от Умара, на что Мераб ответил не менее острыми атаками. За две минуты до сирены Нурмагомедов попробовал перевести Двалишвили, однако тот с трудом, но выстоял. За 20 секунд до конца отрезка Умар слегка потряс Мераба, но по-настоящему опасным этот момент не был. Раунд получился очень близким, но, скорее всего, его забирает Мераб за счет большего количества успешных действий.

Уже на первой минуте второго отрезка Мераб и Умар жестко зарубились, и победителя из этого столкновения выявить было сложно. В середине отрезка Умар наконец перевел Мераба на канвас у сетки, зашел за спину и начал контролировать грузинского бойца. Тот не сильно отбивался, но в итоге довольно быстро встал. Соперники продолжили драться в стойке, и поединок выглядел примерно равным. За минуту до сирены Двалишвили пошел в клинч, откуда Умар доносил хорошие удары коленом, а когда соперники «развязались», они обменялись еще парой ударов, после чего раунд завершился.

На старте третьего отрезка Мераб прошел в ногу и сумел повалить Нурмагомедова, но тот сразу поднялся, заодно избежав мощного правого бокового. В стойке соперники пытались перестрелять друг друга, но выглядело все слишком близко, чтобы отдавать кому-то преимущество. Но Мераб продолжал прессинг, увеличил темп и здорово смотрелся против Умара, который больше защищался — как в стойке, так и в партере, когда Двалишвили пытался перевести. В конце отрезка Умару ненадолго удалось повалить соперника, но этого вряд ли достаточно, чтобы забрать пятиминутку.

Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Уже по истечении первой минуты четвертого раунда Мераб снова сделал успешный проход, но Умар опять быстро поднялся. Двалишвили работал первым номером, не сбавлял обороты, а Умару было тяжело выдерживать те скорости, что предлагал грузин. Нурмагомедов изредка отвечал ударами, но при этом просел функционально. Концовку отрезка тоже забрал Мераб — он был намного активнее, как, врочем, и на протяжении всего боя. За полминуты до сирены Двалишвили даже сделал проход, а Умар не нашел в себе сил подняться сразу. Этим тейкдауном Мераб сравнялся с Жоржем Сен-Пьером по суммарному количеству переводов в истории UFC.

В начале финального раунда бойцы были не слишком активны, но ближе к середине Двалишили начал снова пытаться переводить — Умар выстоял. Сам Нурмагомедов пробовал контратаковать ударами ногами, но безуспешно. Мераб же продолжал держать сумасшедший темп — на фоне Умара он выглядел намного свежее. Последнюю минуту тоже забрал Мераб — он действовал активнее и серьезно потряс соперника — сложно понять, как Нурмагомедов устоял. А за 20 секунд до конца Мераб провел еще один тейкдаун, побив рекорд ЖСП.

Оставалось понять, как поединок увидели судьи. Все трое отдали победу Мерабу Двалишвили — 48:47, 48:47, 49:46. Сразу после объявления победителя Мераб подошел к Дане Уайту и что-то экспрессивно ему сказал. Победитель в этом поединке был очевиден — Двалишвили с каждым раундом выглядел только лучше, а вот Умар проседал. После поединка грузинский боец ответил Умару, который называл его старым, а Нурмагомедов сообщил, что сломал руку в первом раунде и считает себя победителем боя, но его еще нужно пересмотреть.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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