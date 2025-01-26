Биография Жаирзиньо Розенстрайка: назван в честь футболиста, отсидел в тюрьме, перешел в UFC

Непростая история суринамского тяжеловеса.

Жаирзиньо Розенстрайк

Дата рождения: 17 марта 1988 года

Место рождения: Парамарибо (Суринам)

Место проживания: Парамарибо (Суринам)

Прозвище: Биги Бой

Вид спорта: ММА

Рост: 188 см

Весовая категория: тяжелый вес (118 кг)

Рекорд в ММА (на январь 2025 года): 15-5

Рекорд в кикбоксинге: 76-8-1

Детство и юность Жаирзиньо Розенстрайка

Жаирзиньо Розенстрайк родился 17 марта 1988 года в Парамарибо, столице и самом крупном городе Суринама. Страна на северо-востоке Южной Америки является бывшей колонией Нидерландов.

Будущий боец назван в честь бразильского футболиста Жаиры Вентуры Фильо (известного как Жаирзиньо). С 10 лет мальчик начал заниматься баскетболом и выделялся на фоне сверстников своим ростом и габаритами, из-за чего и получил прозвище Биги Бой (Большой мальчик).

Розенстрайк также увлекался футболом. Во время одного из матчей 17-летний Жаирзиньо подрался с соперником и был удален с поля, а тренер посоветовал юноше перенаправить свою энергию в иное русло и заняться единоборствами.

Карьера Жаирзиньо Розенстрайка в кикбоксинге

В 2005 году Жаирзиньо начал заниматься кикбоксингом в местном зале Rens Project. Первый бой среди профессионалов Розенстрайк проиграл, но поставил себе цель вернуться и взять реванш. На юного кикбоксера обратил внимание Майкл Бабб, который стал его тренером. В кикбоксинге суринамский боец провел 85 боев, одержал 76 побед (64 нокаутом), потерпел 8 поражений и еще один поединок завершился вничью.

Фото Global Look Press

Начало карьеры Жаирзиньо Розенстрайка в ММА

После семи лет в кикбоксинге Жаирзиньо решил перейти в смешанные единоборства. Дебютный бой 24-летний суринамец провел 26 мая 2012 года на турнире Draka 7 во Владивостоке. Розенстрайк нокаутировал украинца Евгения Болдырева серией ударов на третьей минуте первого раунда.

В ноябре на Draka 11 в Хабаровске Биги Бой снова встретится с Болдыревым. Результат получился аналогичным первому поединку — нокаут Евгения на третьей минуте первого раунда.

После успешного старта в ММА Розенстрайк продолжил карьеру в кикбоксинге. Жаирзиньо вернулся в клетку лишь в 2017 году и одержал еще четыре победы, доведя свой рекорд к декабрю 2018-го до шести побед при нуле поражений.

6 мая 2018 года Розенстрайк провел свой единственный бой в популярной японской организации Rizin. На турнире Rizin 10 в Фукуоке (Япония) южноамериканец сошелся с украинским бойцом Андреем Коваленко и забрал первую победу в карьере судейским решением.

Карьера Жаирзиньо Розенстрайка в UFC

В феврале 2019 года Жаирзиньо подписал контракт с UFC. Дебют суринамца в крупнейшем промоушене мира состоялся 2 февраля 2019 года на UFC Fight Night 144 в Форталезе (Бразилия) против бразильца Джуниора Албини. Жаирзиньо победил оппонента нокаутом в начале второго раунда.

Следующим соперником Биги Боя стал американец Аллен Кроудер на UFC Fight Night 154 в Гринвилле (США) 22 июня 2019 года. Розенстрайк смог финишировать Кроудера уже на девятой секунде боя, за что получил бонус за выступление вечера.

2 ноября 2019 года на UFC 244 в Нью-Йорке (США) суринамский боец нокаутировал белоруса Андрея Орловского. Для победы над ветераном ММА ему понадобилось 29 секунд.

7 декабря на UFC on ESPN 7 Биги Бой впервые выступил в главном карде, его бой с нидерландцем Алистаром Оверимом стал главным событием вечера в Вашингтоне (США). Поединок продлился пять раундов, но до судейского решения не дошло — Жаирзиньо отправил Оверима в нокаут за четыре секунды до конца и порвал нидерландцу губу.

«Хочу вернуться в апреле и очень хочу встретиться с большим страшным парнем Фрэнсисом Нганну. Так что если ты слышишь меня сейчас — надеюсь, ты примешь этот матч. Чувак, давай дадим этим людям отличное шоу», — сказал Розенстрайк после боя.

Свой ответ на вызов Нганну опубликовал в соцсети Twitter (теперь — X): «Я услышал тебя, Баба-яга. Сегодня ты был вполне ясен. Кстати, поздравляю с возвращением».

Бой между Розенстрайском и Нганну состоялся 9 мая 2020 года на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США). Непобежденный суринамец уже на двадцатой секунде был отправлен в нокаут будущим чемпионом лиги и потерпел первое поражение в карьере ММА.

«Для меня это был большой шанс. Мы понимали, что это был большой бой и серьезный вызов. Все пошло не по плану, но моя мечта по-прежнему жива. Надеюсь, что он станет чемпионом. Если вы попросите меня побиться с ним завтра, то я сражусь. Буду тренироваться, чтобы сойтись с ним вновь. Надеюсь, что у меня будет возможность провести реванш с ним», — сказал Розенстрайк в июле 2020-го.

Фото Global Look Press

15 августа 2020 года на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе (США) Жаирзиньо продолжил отправлять соперников в нокаут. На этот раз суринамец победил бразильца Жуниора Дус Сантуса на четвертой минуте второго раунда.

27 февраля 2021 года южноамериканскому бойцу противостоял новый серьезный соперник по тяжелому дивизиону — француз Сирил Ган, который на тот момент выиграл семь из семи боев в профессиональной карьере (четыре из них — в UFC). В главном событии UFC Fight Night 186 в Лас-Вегасе бойцы провели в клетке всю дистанцию из пяти раундов, победителем единогласным решением судей был назван Ган.

«Фанаты, семья, друзья — я дрался, но бой сложился не так, как я ожидал. Если вы спросите меня, думаю, это мое худшее выступление за всю карьеру. Я строг к себе и знаю, что теперь должен вам всем. Я вернусь домой и буду тренироваться изо всех сил, готовясь к следующему бою. Мое уважение Сирилу — он одержал победу и показал себя феноменальным бойцом. Это все, что я могу сказать», — сказал суринамский боец после поединка в видео на странице в Twitter.

5 июня 2021 года Жаирзиньо победил бразильца Аугусто Сака в главном бою UFC Fight Night 189 в Лас-Вегасе. Розенстрайк отправил соперника в нокаут за одну секунду до окончания первого раунда и получил бонус за выступление вечера во второй раз в карьере.

Следующие два поединка в мировом промоушене Жаирзиньо проиграл. 25 сентября 2021 года на UFC 266 в Лас-Вегасе он уступил американцу Кертису Блейдсу судейским решением после трех раундов. 4 июня 2022-го в главном событии UFC Fight Night 207 в том же городе его в первом раунде нокаутировал россиянин Александр Волков, при этом суринамский боец был не согласен с решением судей об остановке.

«Всем привет. Немного сбит с толку из-за того, как прошел бой, и разочарован тем, что его остановили. Ситуация, конечно, была тревожной, но я был далек от того, чтобы сдаться. Кто-то лежал на земле с закрытыми глазами? Вот что мы называем нокаутом. Александр и я только начали обмениваться мощными ударами. То, что вы все хотели увидеть! Большое спасибо Александру за то, что он принял бой. У меня нет серьезных повреждений, хотел бы снова выйти в октагон в ближайшее время», — написал Розенстрейк в социальных сетях на следующий день после четвертого поражения в карьере.

Жаирзиньо Розенстрайк и Кристофер Докас. Фото Global Look Press

10 декабря 2022 года Жаирзиньо прервал серию из двух поражений на UFC 282 в Лас-Вегасе. Боец нокаутировал американца Криса Докаса за 23 секунды первого раунда. За эффектный финиш Биги Бой получил третий бонус в лиге за выступление вечера.

«Это результат той большой работы, которую мы проделали в тренировочном лагере перед этим боем. Мой тренер [Майкл Бабб] на протяжении всего этого времени твердил мне о том, чтобы я не забывал, кто я и на что способен, и именно это помогло мне больше всего. Тренер [Конан Силвейра], у тебя вчера был день рождения, я поздравляю тебя, и эта победа — мой подарок для тебя», — сказал Розенстрайк в октагоне.

13 мая 2023 года в главном событии UFC on ABC 4 в Шарлотте (США) Розенстрайк проиграл бразильцу Жаилтону Алмейде сдачей после удушения в первом раунде. Это поражение стало пятым для бойца на профессиональном уровне.

2 марта 2024 года в главном событии UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе суринамский тяжеловес досрочно выиграл бой против представляющего Бахрейн российского бойца Шамиля Газизова. Биги Бой настиг соперника ударной серией в конце четвертого раунда, после чего Газиев отказался от продолжения поединка.

17 августа 2024-го в Перте (Австралия) на UFC 305 Жаирзиньо одержал вторую победу подряд, чего ему не удавалось сделать после первого поражения в карьере. Розенстрайк победил австралийца Тая Туивасу после трех раундов раздельным решением судей.

«Да, я удивился, когда услышал решение судей. Я выложился на максимум, продемонстрировал весь свой арсенал, потряс его несколько раз, поэтому я не знаю, как получились такие судейские записки. Он любит рубиться, но я знал, что смогу навязать ему свой бой. Только не подумайте, что я как-то пытаюсь его принизить. Он проделал большую работу, чтобы оказаться в топ-10, так что для меня было честью драться с ним», — сказал спортсмен в октагоне.

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Сергей Павлович vs Жаирзиньо Розенстрайк на UFC Fight Night 250

1 февраля 2025 года Розенстрайк проведет бой против россиянина Сергея Павловича (18-3) в главном карде турнира UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вечер возглавят два боя средневесов: главное событие — Исраэль Адесанья vs Нассурдин Имавов, соглавное — Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) vs Майкл Пэйдж.

Достижения Жаирзиньо Розенстрайка

Выступление вечера в UFC (3): за бои против Аллена Кроудера (2019), Аугусто Сакаи (2021), Криса Докаса (2022)

Личная жизнь Жаирзиньо Розенстрайка

Розенстрайк продолжает жить в своем родном городе Парамарибо. Подробности личной жизни боец не раскрывает и уделяет внимание достижениям в спорте. Известно, что Жаирзиньо является отцом двух дочерей, кто является их матерью — не сообщалось.

В августе 2014 года боец попал в неприятности после того, как отправился в Амстердам на очередной турнир по кикбоксингу. Жаирзиньо и семерых его приятелей задержала местная полиция в аэропорту Схипхола. Как выяснилось, молодые люди ввезли в Нидерланды около шести килограммов кокаина в капсулах в желудках.

Розенстрайк в этой компании был единственным кикбоксером и также единственным, у кого не нашли нелегально ввезенных веществ. Однако избежать тюремного срока ему не удалось, его попутчики назвали Биги Боя лидером преступной группы. Боец был осужден на три года (прокурор запросил четыре), из которых провел в тюрьме 17 месяцев.

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«Я оказался не в то время не в том месте. Это послужило мне уроком на всю жизнь. Теперь я не буду таким наивным и так легко доверять людям. У меня не хватило денег на хорошую защиту. Поэтому я отсидел только за доверчивость», — рассказал позднее Розенстрайк.

Интересные факты о Жаирзиньо Розенстрайке

В 2018 году Жаирзиньо получил национальную награду «За заслуги в жизни Суринама»

На спине бойца есть тату, которое включает в себя несколько рисунков, в том числе черепа

Социальные сети Жаирзиньо Розенстрайка

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