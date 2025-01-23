Мойкано сообщил, что заработал за бой с Махачевым миллион долларов

Бразильский боец Ренато Мойкано рассказал, какую сумму заработал за бой с россиянином Исламом Махачевым на UFC 311.

На турнире в Лос-Анджелесе, который прошел в ночь с 18 на 19 января, Мойкано заменил снявшего из-за травмы спины российско-армянского бойца Армана Царукяна. В главном поединке вечера Махачев победил бразильца удушающим приемом в первом раунде и в четвертый раз защитил титул в легком весе.

«Мне хорошо заплатили — больше девяти с половиной биткоинов», — сказал Мойкано на YouTube-канале Show Me The Money.

На данный момент стоимость одного биткоина составляет около 105 тысяч долларов. Таким образом, Ренато заработал порядка миллиона долларов.