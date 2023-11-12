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Сегодня, 13:15

«Я был в плохой форме. В раздевалке подумал: «Что я тут делаю?» Аспиналл — после победы над Павловичем

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Том Аспиналл
Том Аспиналл.
Фото USA Today Sports
Послематчевая пресс-конференция.

Том Аспиналл (14-3) нокаутировал Сергея Павловича (18-2) и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе.

30-летний англичанин продолжает побеждать сверхбыстро — победа над россиянином стала его второй самой быстрой в UFC, быстрее он победил только Джека Коллье в дебютном бою.

0.45 / vs Коллье

1.35 / vs Баду

6.09 / vs Орловский (продержался дольше всех)

2.30 / vs Спивак

3.45 / vs Волков

1.13 / vs Тыбура

1.09 / vs Павлович

Том Аспиналл
Фото USA Today Sports

Оппоненты не могут справиться с аномальной для этого веса скоростью Тома, его многообразием и интеллектом. По сути, Павлович не совершил сегодня грубой ошибки, не залез в какой-то безрассудный размен. Просто оппонент на огромной скорости скакал, менял углы, отбивал икры — и вдруг сделал молниеносный подлет и сокрушил двойкой. Ладно, если бы еще Аспиналл бил не так сильно, но в правой руке у него настоящая секира. И на этой силе он не циклится — если есть более подходящая возможность для хорошей атаки на земле, он ей пользуется. Пожалуй, впервые мы видим столь укомплектованного тяжеловеса.

После завоевания титула Том рассказал на пресс-конференции о серьезных сложностях перед боем, поделился секретом своих тренировок и назвал желаемого соперника.

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О плохой форме и неуверенности перед боем

«Это были сумасшедшие три недели. У меня, по сути, не было кэмпа. Я был в плохой форме. У меня был отпуск в Уэльсе, мы там купили небольшой дом. Мне позвонили через три дня, после того как я сильно дернул спину. Я еле мог двигаться. И у меня еще не было визы. Безумные три недели. Когда я зашел сегодня в раздевалку, я подумал: «Что я делаю?» Я пытался лечить спину массажами, хиропрактиками, но она так и болит. Я вернусь домой, и тогда уже будем лечить ее нормально».

О том, был ли потрясен после удара Павловича

«Я сильно нервничал, поэтому не очень хорошо начал бой, не так двигался. Такое случалось и раньше, но не в бою против такого опасного соперника. Он попал по мне, капа чуть не выпала, я поправил ее на ходу. Мне кажется, он подумал, что потряс меня, но он не потряс. И я начал резать углы, бросать мои удары. С таким соперником нельзя стоять и размениваться, поэтому все мои удары были с разных углов, через кафкики и так далее».

Том Аспиналл
Фото Reuters

О том, как ему помогли тренировки зрительной реакции

«Два боя подряд я выигрываю нокаутом правым прямым? Это просто реакция. Я тренируюсь с восьми лет, когда я вижу удар — я бросаю, когда не вижу — не бросаю. Я не помню, я переключался с левого хука в правый прямой или бросал двойку... надо пересмотреть. Я занимаюсь боевыми видами много лет, мы много работали в разных залах, с Тайсоном Фьюри, с Рико Верхувеном.

Отец разработал для меня много упражнений на зрительную реакцию, на рефлексы, у меня все это супербыстрое. Мы по-прежнему каждый день тренируем зрительную реакцию. У моего отца есть небольшой гараж, и годами он бросает мне в голову теннисные мячи, и я должен уворачиваться. (Смеется.) Если можешь увернуться от мяча, увернешься и от удара Сергея Павловича. (Смеется.) Это помогло сегодня. Мы много делаем таких упражнений, годами мы работали над всякими нюансами в гараже, не буду выдавать всех секретов".

Том Аспиналл
Фото Getty Images

О том, что дальше

«Ган вызвал меня? Интересно. Особенно учитывая, что я сам вызывал его, и он отклонил бой. (Смеется.) Ему сначала нужно подраться с Алмейдой. Пусть подерутся, а там посмотрим. Что касается меня... я бы хотел подраться с Джоном Джонсом в Манчестере. На «Уэмбли» тоже было бы сделать супер. Я уважаю Джона, но когда я попадаю по лицу, люди идут спать. Джон это понимает. Считаю ли я себя лучшим тяжеловесом в мире? Да».

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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