«Ислам бы никогда меня не финишировал!» Интервью бразильца, который нокаутировал Махачева, а теперь помогает Царукяну

Адриано Мартинс болеет за Армана и обижен, что Хабиб смеялся над ним.

Первый номерной турнир UFC в 2025 году знаменателен сразу двумя супербоями за пояс: в легчайшем весе Умар Нурмагомедов попробует отобрать титул у Мераба Двалишвили, а в легком дивизионе Ислам Махачев будет защищать пояс от Армана Царукяна. К бою с Арманом Махачев подходит только с одним поражением в карьере — было это девять лет назад в его втором поединке в UFC.

Единственным, кто победил Ислама, стал бразилец Адриано Мартинс, который нокаутировал россиянина на второй минуте поединка. На первых секундах боя Махачев выбросил несколько опасных размашистых оверхендов и мог сам отправить соперника спать. Проход в ноги у Ислама не удался, а Адриано ответил тем же, выбросив оверхенд. Но если первый удар до цели не дошел, то спустя полминуты бразилец сконтрил россиянина и уронил его на канвас. Судья сразу бросился разнимать — Мартинс успел сделать только одно добивание.

«Мы уже до боя знали, что он [Махачев] постоянно идет вперед. Мой тренер по боксу сказал мне: «Мужик, ты должен постоянно двигаться, и когда ты прочувствуешь его тайминг, встретить накрывающим ударом, через руку». И когда бой начался, я сразу начал двигаться, двигаться, двигаться. Видел, что он хотел пройти мне в корпус и перевести. Через какое-то время уже четко понимал все движения Махачева, когда он стартовал, что он хотел. Тренер кричал мне из угла: «Пора встречать, когда он пойдет вперед с ударом!» Какое-то время я не мог четко подловить момент его движения вперед, но в итоге подловил. Удар зашел не то чтобы очень сильно, но зато попал в такую часть лица, под носом в челюсть, что ни при каких раскладах нельзя было не упасть. Я успел еще раз ударить на земле, и вмешался рефери», — так описывал тот поединок Мартинс в интервью YouTube-каналу PVT.

Перед боем Мартинс не мог понять, почему Хабиб, находящийся в углу Ислама, смеялся над бразильцем: «Помню, на представлении... сначала объявили Ислама, потом меня. Когда Брюс Баффер меня представлял, Хабиб и его отец начали смеяться мне в лицо. Просто хохотали. Я не понял, почему. Но после боя Хабиб подошел ко мне, был очень вежлив, поздравил меня с победой, поговорил. Махачев тоже подошел. Мне нравится отношение этих ребят к вере, это круто. То, во что они верят. Он поблагодарил меня, обнял, сказал, что Бог все знает, Аллах все знает. Я такое уважаю, это был очень хороший поступок с их стороны».

С тех пор Адриано не побеждал в течение девяти лет. Благодаря победе над Махачевым его рекорд в UFC составил 4-1, а помимо Ислама бразилец победил еще и Рустама Хабилова. Но затем последовали два досрочных поражения и увольнение. После ухода из UFC Мартинс побился с Александром Шаблием в России, а также провел еще три поединка вплоть до 2023 года. В недавно ушедшем году бразилец, наконец, победил раздельным решением Донована Десме на турнире во Франции, а с тех пор у него сорвались бои против Дамира Исмагулова в Казахстане и Александра Сарнавского в России.

Всего после победы над Махачевым Мартинс провел семь боев за девять лет. Он дрался так редко из-за травм и отчасти из-за невезения. Например, Адриано должен был побиться с Сарнавским на турнире AMC Fight Nights, но ивент отменился за два дня до назначенной даты по рекомендации правоохранительных органов, хотя бразилец уже прибыл в Россию, а к поединку готовился в США, находясь в лагере Армана Царукяна и помогая тому готовиться к поединку с Исламом Махачевым.

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По словам Эдуарда Вартаняна, который является одним из основных спарринг-партнеров Царукяна в этом кэмпе, в поединках Адриано Мартинс не показывает и 40% от того, что он делает на тренировках. «Честно сказать, я вообще был удивлен. — сказал Вартанян «СЭ». — Он настолько жесткий на тренировках! Смотришь его бои — он не показывает того, что на тренировках, даже процентов на 40. Я же помню его бои с тем же Шаблием в Ростове на Fight Nights. Такой скучный, но на спаррингах это просто монстр! Тяжело проходить в ноги, он хорошо стоит, жестко бьет».

Такого же мнения и президент Fight Nights Камил Гаджиев. «Не состоялся бой между Сарнавским и Мартинсом, находящимся просто в великолепной форме, — рассказывал Гаджиев «СЭ». — Я вчера вечером с ним провел время — он в такой форме... Понятно, для того, чтобы его проверить, нужно оказаться с ним в клетке — такая возможность будет только у Сарнавского. Но видно, как человек себя чувствует, в какой он кондиции — просто крейзи! Будет сумасшедший бой».

Бой с Сарнавским планируют перенести на февраль 2025-го, но, несмотря на плохие новости, Мартинс не отказал «СЭ» в интервью и вспомнил тот самый поединок с Махачевым. Бразилец рассказал, был ли его удар лаки-панчем, считает ли он правильной остановку судей, как попал в лагерь Армана Царукяна и о многом другом.

— Когда вы готовились к бою с Исламом, на что делали акцент в тренировочном лагере?

— Брат, когда я бился с Исламом, я понятия не имел, кто такой Ислам Махачев. Просто усердно готовился к каждому сопернику. У меня не было плана на бой с Исламом. Перед этим поединком тренировался четыре месяца. В интервью перед боем сказал, что закончу этот бой досрочно, и я это сделал в первом раунде. Ислам — жесткий парень, но я дрался со многими жесткими ребятами в Бразилии. У меня не было для него ничего особенного, я просто каждый раз тяжело тренировался.

— Ваш оверхенд был лаки-панчем, или готовили его?

— Нет, этот удар я бил много раз в зале. Это мой удар. Но я не готовил его целыми днями специально для Ислама, не планировал закончить бой именно им.

— Так удар не был лаки-панчем?

— Нет, нет, точно нет. Когда дрался с Исламом, не думал о том, что у него большое имя, тяжелые удары и хорошие тейкдауны. С таким я сталкивался во многих поединках. У меня было очень много боев более опасных. Я просто думал: что это за парень? Я вышел, сделал свою работу, и все.

— После того, как Ислам упал, он не выключился из поединка, сразу поднял голову. Вы считаете, судья остановил бой правильно?

— Да, да, я так думаю. Это была хорошая остановка от рефери, потому что Махачев уже спал в клетке. Если бы судья не остановил бой, я бы продолжил его бить, и ему стало бы еще хуже.

— Как бы вы оценили нынешний уровень Махачева в стойке?

— Он хорош. И он стал лучше, набрался опыта. Он хорош, брат.

— Экс-боец UFC Кайан Джонсон говорил, что Махачев перед боем с ним выглядел огромным. Вы чувствовали, что у Ислама было серьезное преимущество в габаритах?

— Мне не казалось, что у Махачева большие габариты, что он крупный парень. Я все время тренировался с большими парнями в American Top Team. С такими, как Тибау, например. Вот он крупный парень. И с другими большими именами.

— Если бы вы не донесли тот удар, как прошел бы бой с Исламом?

— У меня черный пояс по БЖЖ, черный пояс по дзюдо, и я усердно тренировал ударную технику, так что я был готов к любой ситуации.

— Вы никогда не проигрывали сабмишеном.

— Никогда.

— Если бы бой перешел в партер, Ислам смог бы вас финишировать?

— Думаю, этого никогда не произошло бы. Никогда, никогда. Никто не сможет меня засабмитить.

— За тот нокаут вы получили бонус в 50 тысяч долларов. На что его потратили?

-Тогда я потратил его на покупку дома для моей семьи в Бразилии. И еще на многие другие вещи. После этого боя у было много проблем в карьере. Я перенес операцию на колене. Это была передняя крестообразная связка... Я вернулся к боям примерно через два года (на самом деле, ровно через год. — Прим. «СЭ»).

— Вы рассказывали, что когда Брюс Баффер вас представлял, Хабиб начал смеяться вам в лицо. Помните это?

— Да, конечно, помню.

— А вы пробовали разобраться, почему он смеялся?

— Нет, нет, я поговорил с ним, поговорил с их командой в отеле. Ребята смотрели на меня [во время объявления] и смеялись мне в лицо. Они смеялись надо мной. Для меня это ненормально, мне это не понравилось.

— Вы опубликовали фото с Арманом Царукяном. Полагаю, это было в ATT. У вас были спарринги?

— Да, я помогал ему в лагере. Он жесткий и сильный парень, он голоден до пояса. Я пытался помочь ему своим опытом в ММА.

— Получается, Арман пригласил вас в свой кэмп? Это была не просто одна встреча?

— Нет, нет, нет, это его коуч Паррумпа пригласил меня принять участие в лагере. Он хотел, чтобы я там присутствовал. Думаю, мой стиль похож на стиль Ислама. Тейкдауны, постоянный прессинг.

— Значит, вы пытались скопировать стиль Ислама?

— Да, точно. Я копировал тот стиль, который есть у Ислама.

— Каков ваш прогноз на этот бой?

— Не знаю, брат, не знаю. Я помогал Арману и, надеюсь, что он выиграет этот бой. Не знаю, что произойдет, но я за Армана.