Махачев пообщался с сыном Гэрри перед турниром UFC 330

Российский боец Ислам Махачев познакомился с сыном ирландца Иэн Мачадо Гэрри перед турниром UFC 330. Промоушен опубликовал в социальных сетях видео, на котором они общаются.

Махачев: Как тебя зовут?

Сын Гэрри: Лео.

Гэрри: Скажи: «Привет», пожелай удачи и здоровья. И скажи, что тебе не терпится увидеть завтрашний бой.

После этого Махачев отбил кулачок сыну Гэрри, а ирландец поблагодарил россиянина и сказал, что для его ребенка этот момент очень важен.

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.