Гэрри — о бое с Махачевым: «Это самый большой бой года»

Ирландский боец Иэн Мачадо Гэрри считает бой против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 330 самый большим в этом году. Пресс-служба промоушена опубликовала видео диалога спортсменов во время битвы взглядов.

«Ты готов? Время пришло! Все стоит на кону, все рекорды. Ты готов? Это самый большой бой года. Ты это знаешь. Для тебя, возможно, нет. Но для меня... Все, чего ты добился, на кону. Ты можешь все проиграть. Можно многое проиграть, но получить можно еще больше», — сказал Гэрри.

Махачев ответил ему: «Не самый. Для тебя, да».

Турнир UFC 330 пройдет в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). Бой Махачева и Гэрри станет главным событием вечера.

У 34-летнего Махачева рекорд в профессиональных ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами боев 16 августа можно в матч-центре MMA и в ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.