Сидельников прокомментировал возможный поединок между дю Плесси и Чимаевым

Многократный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников прокомментировал возможный поединок между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Конечно, Дрикус дю Плесси прибавляет с каждым боем, но не знаю, что он может противопоставить Хамзату Чимаеву, если случится этот бой за пояс. Не знаю, что должно случиться, чтобы Чимаев проиграл дю Плесси. Хорошо, что южноафриканец готов к этому поединку. Дай бог, чтобы он случился. Тогда Чимаев заберет пояс и будет интересно посмотреть на него в качестве чемпиона», — сказал Сидельников Vprognoze.ru.

В главном бою турнира UFC 312, который прошел 9 февраля в Сиднее (Австралия), Дрикус дю Плесси из ЮАР победил американца Шона Стрикленда единогласным решением судей. После поединка новый чемпион заявил о своей готовности защитить титул в бою против Хамзата Чимаева.