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9 февраля 2025, 17:56

Дю Плесси рассказал, где готов подраться с Чимаевым

Сергей Ярошенко

Южноафриканский боец UFC Дрикус Дю Плесси заявил, что готов подраться с Хамзатом Чимаевым у себя на родине, а также на Ближнем Востоке.

«Меня волнуют не PPV, а имена. Могу подраться с ним на Fight Night в Южной Африке. Конечно, я не готов подписываться на любой рандомный Fight Nights, а вот на Fight Nights в ЮАР точно подерусь с ним. Готов встретиться с ним и на PPV в Саудовской Аравии. Это точно, 100%. Фактически я бы даже предпочел этот вариант. Победить его и покорить еще одно место — просто идеально», — цитирует Дю Плесси Bloody Elbow.

9 февраля дю Плесси одержал победу над американцем Шоном Стриклендом в главном событии турнира UFC 312 в Сиднее (Австралия). Он выиграл единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46) и во второй раз защитил пояс чемпиона UFC в среднем весе.

Свой последний бой Чимаев провел 26 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, где удушающим приемом в первом раунде победил австралийца Роберта Уиттакера.

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Дрикус Дю Плесси
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