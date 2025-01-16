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Сегодня, 13:00

Умар Нурмагомедов — Мераб Двалишвили: прогнозы на бой UFC 311

Эксперты сделали прогноз на бой Нурмагомедова против Двалишвили
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Умар Нурмагомедов.
Фото соцсети

UFC 311 состоится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в ночь с 18 на 19 января. В соглавном бою вечера сойдутся российский боец Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили. «СЭ» собрал мнение экспертов о шансах спортсменов на победу.

Мнение экспертов на бой Нурмагомедов — Двалишвили

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли:

«В идеале Мераб побеждает Умара, и я получаю реванш. Но если победит Умар, значит, моим соперником будет Умар. Вот чего я хочу дальше — титульный бой. Надеюсь, в середине следующего года», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Fighting.

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев:

«Мераб Двалишвили превосходит Умара в борьбе, но в партере Нурмагомедов его завяжет. Тем более у Мераба нет хорошего контроля. Если Двалишвили будет переводить, Умар сможет защищаться, вставать. Он вязкий. Мераб увязнет. И вопрос к кардио. Двалишвили хорош, когда он сам идет вперед, но здесь он будет протестирован. Умар лучше в стойке. Он базовый ударник, тайский боец. Давление в пользу Мераба. Но безрезультатное давление — это тоже не вариант. Будут тяжелые пять раундов, но Умар свое возьмет», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Боец UFC Кори Сэндхаген:

«Думаю, что Умар, вероятно, победит. Я просто не вижу для Мераба способов достижения победы. Не думаю, что Двалишвили сможет с ним работать в стойке, проводить тейкдауны и контролировать, как он делал это с О'Мэлли и другими парнями. Умар, скорее всего, будет защищаться от многих попыток перевода, держать бой в стойке», — заявил Сэндхаген в интервью YouTube-каналу Middle Easy.

В главном событии ивента Ислам Махачев проведет защиту титула в легком весе против Армана Царукяна.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
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