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Сегодня, 13:00

Джанашия — о бое Нурмагомедова и Двалишвили: «Оба сильные бойцы, буду болеть за грузина»

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Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой россиянина Умара Нурмагомедова и американца грузинского происхождения Мераба Двалишвили.

«Кто лучше подготовится к бою, тот и выиграет. Они оба сильные бойцы, но я все равно буду болеть за грузина, за Двалишвили», — сказал Джанашия для «СЭ».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным событием UFC 311 в Инглвуде (США). Турнир пройдет в ночь с 18 на 19 января по московскому времени.

В главном поединке вечера встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и боец российско-армянского происхождения Арман Царукян (22-3). Это будет реванш. Их первый бой в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.

Вероника Ольшукова

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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