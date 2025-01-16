Ислам Махачев поделился забавной историей об Умаре Нармегомедове

Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев рассказал историю о своем соотечественнике Умаре Нурмагомедове.

«Мы тренировались в Сан-Хосе, и кто-то из парней сказал: «Поехали в Сан-Франциско». Я ответил, что не хочу ехать из-за пробок. И они уехали, четверо. Я позвонил им через два часа, спросить, где они, и они сказали, что возвращаются в отель. Выяснилось, что Умар заправил нашу машину не бензином, а дизелем (смеется). С тех пор мы говорим: «Не отдавайте своих детей на муай-тай, когда они маленькие», — рассказал Махачев на пресс-конференции.

Нурмагомедов начал заниматься муай-тай, когда учился в седьмом классе.

Бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным в турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

Главным событием вечера станет реванш Махачева (26-1) и спортсмена российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3). Первый бой спортсменов в апреле 2019 года закончился победой Махачева единогласным решением судей.