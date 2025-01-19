Мераб Двалишвили заигрывал с публикой по ходу боя UFC 311 с Умаром Нурмагомедовым

Американо-грузинский боец Мераб Двалишвили пообщался с публикой по ходу боя против россиянина Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311.

Во втором раунде 34-летний боец при захвате соперника смотрел из октагона в сторону зала на комментаторов Джо Рогана и Даниэля Кормье, а также двоюродного брата соперника Хабиба Нурмагомедова.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 311.