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Чемпион UFC Ислам Махачев назвал ошибку, которую допустил при подготовке к бою с Иэном Гэрри 15 августа на UFC 330

Махачев назвал ошибку, которую допустил при подготовке к бою с Гэрри

Руслан Минаев

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал об ошибке, допущенной во время подготовки к поединку против ирландца Иана Гэрри.

15 августа россиянин победил Гэрри единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 330 в Филадельфии. Для Махачева это была первая защита титула в полусреднем весе.

Ислам Махачев.Махачев одержал 29 побед и побил кучу рекордов. На каком месте Ислам в списке величайших за всю историю?

«Когда я впервые дрался в весе до 77 кг, я специально строил подготовку так, чтобы набрать вес, много качался. В этом тренировочном лагере я совершил небольшую ошибку, посмотрел на весы, вес вроде сохранился, но как только я начал тренироваться, оказалось, что это был лишний вес, а не мышечная масса, вес у меня ушел во время интенсивной подготовки, до конца подготовки я его уже не смог поднять до уровня, который мне нужен. Чувствовал во время поединка, что веса мне не хватает», — цитирует Махачева matchtv.ru.

Первый этап подготовки россиянин провел дома, затем три недели тренировался в Приэльбрусье, а заключительную часть лагеря — в Нью-Джерси.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Гэрри.«Впервые за долгое время в октагоне он выглядел обычным человеком». Что говорят о победе Махачева над Гэрри

На счету Махачева 29 побед и одно поражение в MMA. Гэрри одержал 17 побед при двух поражениях.

Источник: matchtv.ru
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