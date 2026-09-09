Махачев назвал ошибку, которую допустил при подготовке к бою с Гэрри

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев рассказал об ошибке, допущенной во время подготовки к поединку против ирландца Иана Гэрри.

15 августа россиянин победил Гэрри единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 330 в Филадельфии. Для Махачева это была первая защита титула в полусреднем весе.

«Когда я впервые дрался в весе до 77 кг, я специально строил подготовку так, чтобы набрать вес, много качался. В этом тренировочном лагере я совершил небольшую ошибку, посмотрел на весы, вес вроде сохранился, но как только я начал тренироваться, оказалось, что это был лишний вес, а не мышечная масса, вес у меня ушел во время интенсивной подготовки, до конца подготовки я его уже не смог поднять до уровня, который мне нужен. Чувствовал во время поединка, что веса мне не хватает», — цитирует Махачева matchtv.ru.

Первый этап подготовки россиянин провел дома, затем три недели тренировался в Приэльбрусье, а заключительную часть лагеря — в Нью-Джерси.

На счету Махачева 29 побед и одно поражение в MMA. Гэрри одержал 17 побед при двух поражениях.