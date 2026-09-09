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Махачев готов провести бой с Макгрегором по правилам бокса: «Мы уже сделали небольшую битву взглядов»

Сергей Филин

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о готовности к поединку по правилам бокса с ирландцем Конором Макгрегором.

«Были разговоры [о боксерском поединке с Макгрегором]. Я был на турнире Zuffa Boxing в Нью-Йорке. Поехали на бокс, встретились там с Даной Уайтом, с Турки Аль аш-Шейхом. И у нас произошла небольшая перепалка. Турки набрал Макгрегору по видео, и, скажем так, мы сделали небольшую битву взглядов. Он [Турки Аль аш-Шейх] предлагал провести нам бой по боксу.

Я сказал: «Почему бы и нет. Я готов к любым предложениям. Вот Дана Уайта, пообщайся с ним, и побоксируем». Пока — на уровне разговоров. Я еще на контракте с UFC. Но если мне дадут шанс подраться по правилам бокса с бойцом UFC, то почему бы и нет», — заявил Махачев в интервью matchtv.ru.

В августе 34-летний россиянин победил ирландца Иэна Гэрри и защитил чемпионский титул UFC в полусреднем весе. Рекорд Махачева в профессиональных ММА — 29 побед и одно поражение.

Источник: matchtv.ru
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Ислам Махачев
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