Муслим Салихов: данные и рекорд до боя с Игнасио Бахамондесом

Российский боец Муслим Салихов 12 сентября проведет поединок против чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире Noche UFC: Silva vs. Delgado в Глендейле, штат Аризона.

Салихову 42 года. Он родился 9 июня 1984 года. Рост россиянина — 180 см, размах рук — около 178 см. Салихов выступает в стойке правши и носит прозвище King of Kung Fu (Король кунг-фу).

Перед боем с Бахамондесом профессиональный рекорд Салихова составляет 22 победы и 6 поражений. На его счету 15 побед нокаутом и две — приемами. 15 поединков он завершил уже в первом раунде.

Россиянин наносит в среднем 3,37 значимого удара в минуту при точности 49 процентов. Он пропускает 2,96 значимого удара в минуту, защита от ударов составляет 62 процента. Среднее количество тейкдаунов — 1,07 за 15 минут, защита от переводов — 72 процента.

В UFC Салихов выступает с ноября 2017 года. В предыдущем бою, 8 ноября 2025 года, Салихов встретился с сербом Урошем Медичем на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

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