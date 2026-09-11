Глава UFC Уайт заявил, что не хочет работать с Нганну

Глава UFC Дана Уайт заявил, что не заинтересован в возвращении бывшего чемпиона организации в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

Нганну был предложен Уайту в качестве возможного соперника для бывшего чемпиона UFC в полутяжелом и тяжелом весе Джона Джонса.

«Посмотрите на историю Фрэнсиса Нганну и других компаний, с которыми он работал. Он плохой человек. Я не хочу иметь дела с плохими людьми», — сказал Уайт в подкасте Nightcap Show.

Нганну 40 лет. В смешанных единоборствах камерунец одержал 19 побед при 3 поражениях. 18 побед он одержал досрочно. Нганну выиграл 8 последних боев в ММА.