Чемпион UFC Махачев намерен провести следующий бой до февраля 2027 года

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал о желании провести следующий поединок до февраля 2027 года.

В августе 34-летний боец победил ирландца Иэна Гэрри и защитил чемпионский титул.

«После боя сделал три МРТ. Есть небольшие проблемы с позвоночником, но ничего серьёзного. Никаких операций не требуется. Стараюсь следить за организмом. Будем ждать звонков из UFC. Идеально было бы подраться до Рамадана, который начинается в феврале», — сказал Махачев в интервью matchtv.ru.

Россиянин одержал 29 побед при одном поражении в профессиональных ММА. В UFC он не проигрывал на протяжении 17 боев, что является рекордом американского промоушена.