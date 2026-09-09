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Чемпион UFC Махачев намерен провести следующий бой до февраля 2027 года

Сергей Филин

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал о желании провести следующий поединок до февраля 2027 года.

В августе 34-летний боец победил ирландца Иэна Гэрри и защитил чемпионский титул.

«После боя сделал три МРТ. Есть небольшие проблемы с позвоночником, но ничего серьёзного. Никаких операций не требуется. Стараюсь следить за организмом. Будем ждать звонков из UFC. Идеально было бы подраться до Рамадана, который начинается в феврале», — сказал Махачев в интервью matchtv.ru.

Россиянин одержал 29 побед при одном поражении в профессиональных ММА. В UFC он не проигрывал на протяжении 17 боев, что является рекордом американского промоушена.

Источник: matchtv.ru
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Ислам Махачев
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