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Махачев: «Есть минимум два хороших возможных соперника»

Алина Савинова

Российский боец Ислам Махачев рассказал, кого считает хорошими возможными соперниками.

В августе 34-летний россиянин победил ирландца Иана Гэрри и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Есть претенденты, которые заставляют меня тренироваться каждый день. Есть минимум два хороших возможных соперника: Карлос Пратес и Майкл Моралес. Нет времени расслабляться. Пратес — очень интересный соперник. Шавкат Рахмонов тоже хочет драться — пусть восстанавливается и приходит. Они надеются финишировать меня, но я буду защищать пояс», — приводит matchtv.ru слова Махачева.

Россиянин идет на серии из 17 побед в UFC, что является рекордом промоушена. Всего на его счету 29 побед и одно поражение за карьеру в смешанных единоборствах.

«Победная серия в 20 боев — мне нравится, как это звучит. Надо сделать это, чтобы никто не достал», — добавил он.

Пратес занимает первое место в рейтинге UFC полусреднего веса, Моралес располагается на третьей строчке.

Источник: matchtv.ru
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Ислам Махачев
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