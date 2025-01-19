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Сегодня, 07:55

Двалишвили вышел на бой с Умаром Нурмагомедовым под национальную грузинскую мелодию и в папахе

Сергей Разин
корреспондент
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Мераб Двалишвили.
Фото Скриншот трансляции

Американо-грузинский боец Мераб Двалишвили вышел на со-главным поединок UFC 311 против россиянина Умара Нурмагомедова.

Двалишвили вышел под национальную грузинскую мелодию и в черно-серой папахе.

Титульный бой Нурмагомедова (18-0) и Двалишвили (18-4) станет соглавным на турнире UFC 311 в Инглвуде (США), который пройдет в ночь с 18 на 19 января.

В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1). Мойкано заменил снявшего из-за травмы бойца российско-армянского происхождения Армана Царукяна (22-3).

UFC 311 Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Ренато Мойкано и&nbsp;Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Мераб Двалишвили. Умар Нурмагомедов идет за поясом! Махачев защищает титул. Онлайн-трансляция UFC 311

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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