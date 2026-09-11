UFC Муслим Салихов: статистика выступлений и данные российского бойца
Российский боец Муслим Салихов 12 сентября проведет поединок против чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире Noche UFC: Silva vs. Delgado в Глендейле, штат Аризона.
Муслим Салихов выступает в UFC с 2017 года. Российский боец представляет полусреднюю весовую категорию.
- Профессиональный рекорд: 22 победы, 6 поражений.
- Победы нокаутом: 15.
- Победы приемом: 2.
- Победы в первом раунде: 15.
- Рост: 180 см.
- Размах рук: 178 см.
- Стойка: правша.
- Дата рождения: 9 июня 1984 года.
- Возраст: 42 года.
По статистике выступлений в UFC Салихов наносит 3,37 значимого удара в минуту, точность составляет 49 процентов. Россиянин пропускает 2,96 удара в минуту и блокирует или избегает 62 процентов значимых атак соперников.
За карьеру в UFC Салихов побеждал, в частности, Карлоса Леала (нокаутом в первом раунде), Сонга Кенана (нокаутом в первом раунде), Сантьяго Понзиниббио (раздельным решением судей), Андре Фиальо (техническим нокаутом в третьем раунде), Франсиско Тринальдо (единогласным решением судей) и Элизеу Залески дус Сантуса (раздельным решением судей).
В последнем бою 8 ноября 2025 года россиянин уступил Урошу Медичу нокаутом в первом раунде. До этого Салихов выиграл три боя подряд, в том числе нокаутировал Карлоса Леала за 42 секунды.
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