Чемпион UFC Стрикленд призвал к революции в США

Действующий двукратный чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд считает, что США необходима революция.

«Мне так стыдно за наших лидеров... Можете представить, что было бы, если бы наши отцы-основатели увидели государство тотальной слежки, камеры, Агентство национальной безопасности. Должна произойти революция. Это единственное, что все исправит. И много виселиц», — написал Стрикленд в соцсетях.

10 мая 35-летний американец победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей в титульном бою на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Рекорд Стрикленда в профессиональных ММА — 31 победа при 7 поражениях.