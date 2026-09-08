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Чемпион UFC Стрикленд призвал к революции в США

Сергей Филин

Действующий двукратный чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд считает, что США необходима революция.

«Мне так стыдно за наших лидеров... Можете представить, что было бы, если бы наши отцы-основатели увидели государство тотальной слежки, камеры, Агентство национальной безопасности. Должна произойти революция. Это единственное, что все исправит. И много виселиц», — написал Стрикленд в соцсетях.

10 мая 35-летний американец победил Хамзата Чимаева раздельным решением судей в титульном бою на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Хамзат Чимаев и&nbsp;Шон Стрикленд.Чимаев сенсационно уступил Стрикленду! Дерзкий американец переиграл Хамзата в стойке

Рекорд Стрикленда в профессиональных ММА — 31 победа при 7 поражениях.

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Шон Стрикленд
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