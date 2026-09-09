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Дана Уайт подтвердил уход британского бойца Майкла Пэйджа из UFC

Дана Уайт подтвердил уход Майкла Пэйджа из UFC

Руслан Минаев

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен не будет заключать новый контракт с британским бойцом Майклом Пэйджем.

5 сентября 39-летний Пэйдж единогласным решением судей победил Нурсултона Рузибоева на турнире UFC Paris. Этот поединок стал последним по действующему контракту британца с организацией. В понедельник стало известно, что Пейдж был исключен из ростера UFC.

«Это был последний бой по его контракту. Не думаю, что мы подпишем с ним новый. В чем здесь непонимание? Думаю, было совершенно ясно, что новый контракт с ним подписан не будет и его уберут из рейтинга, поскольку он больше не входит в ростер», — цитирует Уайта Yahoo Sports.

Пэйдж выступал в UFC с 2024 года и одержал 5 побед при 1 поражении. До перехода в организацию британец выступал в Bellator, где был претендентом на временный чемпионский пояс. Всего в профессиональной карьере на его счету 26 побед и 3 поражения.

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Майкл Пэйдж
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