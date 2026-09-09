Дана Уайт подтвердил уход Майкла Пэйджа из UFC

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен не будет заключать новый контракт с британским бойцом Майклом Пэйджем.

5 сентября 39-летний Пэйдж единогласным решением судей победил Нурсултона Рузибоева на турнире UFC Paris. Этот поединок стал последним по действующему контракту британца с организацией. В понедельник стало известно, что Пейдж был исключен из ростера UFC.

«Это был последний бой по его контракту. Не думаю, что мы подпишем с ним новый. В чем здесь непонимание? Думаю, было совершенно ясно, что новый контракт с ним подписан не будет и его уберут из рейтинга, поскольку он больше не входит в ростер», — цитирует Уайта Yahoo Sports.

Пэйдж выступал в UFC с 2024 года и одержал 5 побед при 1 поражении. До перехода в организацию британец выступал в Bellator, где был претендентом на временный чемпионский пояс. Всего в профессиональной карьере на его счету 26 побед и 3 поражения.