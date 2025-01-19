Умар Нурмагомедов и Двалишвили пожали руки после боя на UFC 311

Россиянин Умар Нурмагомедов и американо-грузинский боец Мераб Двалишвили пожали руки после своего поединка на турнире UFC 311.

Рукопожатие бойцов состоялось перед объявлением результата поединка. Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей, нанес ему первое поражение в карьере и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 311.