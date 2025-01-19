Мераб Двалишвили поставил рекорд UFC по тейкдаунам

Американо-грузинский боец Мераб Двалишвили поставил рекорд UFC по тейкдаунам в бою против Умара Нурмагомедова.

После поединка на счету Двалишвили 91 тейкдаун за карьеру. Таким образом, он превзошел показатель канадского бойца Жоржа Сен-Пьера, на счету которого 90 тейкдаунов за карьеру в промоушене.

Мераб Двалишвили одержал победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым в соглавном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США) единогласным решением судей.

34-летний боец защитил пояс UFC в легчайшем весе. Он одержал 19-ю победу в карьере при 4 поражениях. Нурмагомедов потерпел первое поражение. На его счету остается 18 побед.

В главном поединке UFC 311 за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).