Умар Нурмагомедов поставил под сомнение решение судей в бою с Двалишвили на UFC 311

Российский боец Умар Нурмагомедов не считает, что проиграл бой против Мераба Двалишвили на турнире UFC 311.

«Не уверен, что я проиграл этот бой. После первого раунда я не мог бить, мне кажется, я сломал руку. Я должен пересмотреть бой, я не уверен, что я проиграл. Мне нужно пересмотреть бой. Я всего ожидал, он жесткий парень, единственное чего я не ожидал — это перелом руки в первом раунде. Спасибо всем фанам за поддержку», — сказал Нурмагомедов после поединка.

29-летний спортсмен на турнире UFC 311 единогласным решением уступил американо-грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в соглавном поединке. 34-летний Двалишвили защитил пояс UFC в легчайшем весе.

В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев (26-1) и бразилец Ренато Мойкано (20-5-1).