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«Расправился с ним, как бензопила с деревом». Американские СМИ — о боях Махачева и Нурмагомедова на UFC 311

Реакция СМИ на бои Махачева и Нурмагомедова на UFC 311
Роман Кольцов
Корреспондент
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Бойцы Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.
Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press, Getty Images
Всем понравилось шоу.

В Лос-Анджелесе завершился турнир UFC 311, который представлял особый интерес для российских болельщиков. В главном событии дня Ислам Махачев успешно защитил пояс в легком весе в бою против Ренато Мойкано, «задушив» бразильца в первом раунде. А Умар Нурмагомедов остался без титула в легчайшем дивизионе, уступив грузину Мерабу Двалишвили судейским решением. Оба поединка получились зрелищными и ярко обсуждаются в американской прессе.

Ислам Махачев. Махачев задушил Мойкано в первом раунде! Но не обошлось без проблем

ESPN: «История со снятием Царукяна не смутила Ислама»

«Махачеву все равно, кто стоит напротив него в клетке. Будь то Мойкано, бросающий ему вызов в главном бою, или даже его изначально запланированный соперник. Чемпион в легком весе поднялся на вершину спорта благодаря той же черте, которая когда-то помогла его другу и наставнику, бывшему чемпиону Хабибу, — невозмутимой дисциплине.
История со снятием Царукяна вообще не смутила Ислама. Как и сбивающие с толку события, произошедшие всего за несколько минут до этого, когда его товарищ по команде Умар Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Некоторые бойцы, даже очень хорошие, могли бы потерять концентрацию, но не Ислам. Он, как обычно, был сосредоточен.

Кто или что может дальше бросить вызов этому человеку? Будет ли Махачев продолжать побеждать в легком весе или поднимется в полусредний вес, чтобы попытаться стать чемпионом в двух весовых категориях, — это вопрос, который он и его команда решат в свое время. Но одно мы знаем точно: когда бы он ни вышел в клетку в следующий раз, против кого бы он ни дрался, ему будет абсолютно все равно».

Bleacher Report: «Выходки Двалишвили перед публикой могут отталкивать»

«Нельзя сказать, что Двалишвили или Нурмагомедов являются самыми известными бойцами в дивизионе. Этот поединок показал их в другом свете. Он был очень зрелищным, потому что соперники были равны по силам. До этого же они могли навязывать свою волю другим оппонентам без особого сопротивления.

Выходки Мераба перед публикой могут отталкивать, но они действительно приводят толпу фанатов UFC в экстаз. Серия боев между Двалишвили и Нурмагомедовым может стать одним из лучших противостояний в истории спорта в ближайшие два года».

Yardbarker: «Махачев — в маленьком шаге от включения в Зал славы UFC»

«Вы точно столкнетесь с людьми, которые будут пытаться преуменьшить значение победы Махачева над Мойкано. Не слушайте их! Да, Ренато согласился на бой в кратчайшие сроки, но ведь и Ислам тоже согласился, а бразилец — сложный соперник при любых обстоятельствах. Тем не менее россиянин расправился с ним, как бензопила с деревом, и вошел в историю. Можно не сомневаться, у Ислама остался небольшой шаг до включения в Зал славы UFC.

Мераб Двалишвили и&nbsp;Умар Нурмагомедов после объявления решения. Двалишвили переиграл брата Хабиба. Умар потерпел первое поражение и остался без титула

Однако, несмотря на всю драматичность и историческую значимость победы Махачева над Мойкано, он все же не станет тем бойцом, о котором большинство фанатов будут говорить во время рабочей недели в офисе у кулера с водой. Нет, это звание, скорее всего, достанется чемпиону в легчайшем весе Двалишвили. Победа над Умаром Нурмагомедовым стала для Мераба первой защитой титула в легчайшем весе, так что ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет сравниться с Махачевым в плане чемпионского наследия. Тем не менее это было самое впечатляющее выступление в его карьере против, пожалуй, самого сильного соперника на сегодняшний день, и его победная серия определенно не повод для ухмылок».

MMA Mania: «Понты Мераба были сигналом всем, кто сомневался в нем»

«Умар — выдающийся боец. Его навыки находятся на высочайшем уровне, и он наверняка станет чемпионом в какой-то момент своей карьеры. Но его время еще не пришло.
Двалишвили сейчас сильнее. Его итоговая победа и сопутствующие понты были сигналом всем, кто сомневался в Мерабе. UFC вынудила его быстро провести этот бой, и, несмотря на травмы, он все равно одолел непобежденного бойца. Машина, абсолютно невероятный спортсмен и уникальный талант, так что отнеситесь к его имени с уважением!»

UFC 311
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Ренато Мойкано
Умар Нурмагомедов
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