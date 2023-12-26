Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:31

Соннен: «Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF на UFC 300»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что на турнире UFC 300 состоится поединок между обладателем титула BMF Джастином Гейджи (25-4) и экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем (24-7).

«Гейджи готов ждать Ислама [Махачева] только потому, что у него есть титул. Но стоит ему напомнить, что у тебя тоже есть титул, и мы хотим, чтобы ты его защитил, как все вдруг меняется. Есть только один парень, который его вызвал, это Макс Холлоуэй. Итак, в преддверии UFC 300, BMF будет защищаться. Это главный приз, это то, чего хотят ребята. Скоро состоится анонс боя между Джастином Гейджи и Максом Холлоуэем», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Гейджи завоевал титул BMF, нокаутировав Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Портал Chess.com забанил Крамника за борьбу с читерством
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нурмагомедов обратился к О'Мэлли и назвал его «розовоголовым»

Камил Гаджиев сомневается, что Волков заслуживает черного пояса по джиу-джитсу

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости