Соннен: «Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF на UFC 300»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что на турнире UFC 300 состоится поединок между обладателем титула BMF Джастином Гейджи (25-4) и экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем (24-7).

«Гейджи готов ждать Ислама [Махачева] только потому, что у него есть титул. Но стоит ему напомнить, что у тебя тоже есть титул, и мы хотим, чтобы ты его защитил, как все вдруг меняется. Есть только один парень, который его вызвал, это Макс Холлоуэй. Итак, в преддверии UFC 300, BMF будет защищаться. Это главный приз, это то, чего хотят ребята. Скоро состоится анонс боя между Джастином Гейджи и Максом Холлоуэем», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Гейджи завоевал титул BMF, нокаутировав Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.