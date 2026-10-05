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Павлович — Перейра: прогноз Вадима Немкова на бой UFC 335 12 декабря 2026

Немков надеется на победу Павловича над Перейрой

Сергей Ярошенко

Российский боец PFL Вадим Немков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем бое Сергея Павловича против Алекса Перейры.

«Перейра — сильный соперник. Он похож на Сергея. Оба сильны в ударке. У Павловича есть все шансы на победу. Думаю, он должен победить, по крайней мере я надеюсь на это», — сказал Немков «СЭ».

Павлович и Перейра встретятся 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе.

34-летний Павлович одержал 21 победу и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА. На счету 39-летнего Перейры 13 побед и 4 поражения.

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