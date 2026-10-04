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Дейвесон Фигейреду — Пэйтон Тэлботт: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию 4 октября 2026

Дейвесон Фигейреду — Пэйтон Тэлботт: во сколько начало боя UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дейвисон Фигейредо.
Фото Getty Images

Бразилец Дейвесон Фигейреду и американец Пэйтон Тэлботт встретятся в соглавном событии UFC 332. Бой в легчайшем весе пройдет в ночь на воскресенье, 4 октября, на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити.

ММА UFC: Фигейредо — Талботт

Основной кард турнира начнется в 3.00 по московскому времени. Поединок Фигейреду — Тэлботт ожидается около 4.45 мск.

В России UFC 332 в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Смотреть турнир онлайн можно на сайте matchtv.ru.

Следить за ключевыми событиями и результатом боя Фигейредо — Талботт можно в матч-центре сайта «СЭ».

38-летний Фигейреду подходит к бою с профессиональным рекордом 25-7-1. Бывший чемпион UFC одержал 9 побед нокаутом и 9 приемами. Рекорд 27-летнего Тэлботта — 11-1-0: 7 побед KO/TKO и 1 сабмишеном.

UFC: кард турниров, результаты, статистика бойцов и последние новости ММА

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