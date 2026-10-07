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Дю Плесси заявил, что будет готов вернуться в UFC в начале 2027 года

Дрикус дю Плесси восстановился после травмы и назвал сроки возвращения в UFC

Василий Рогов

Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси сообщил, что восстановился после травмы и рассчитывает провести следующий бой в начале 2027 года.

32-летний южноафриканец рассказал о сроках возвращения в октагон в интервью Fight Forecast. Его слова приводит Bloody Elbow. По словам дю Плесси, после июльского поединка он некоторое время не мог полноценно готовиться из-за повреждения.

«У меня была травма, и я выбыл на некоторое время. Я уже сказал им, что буду готов драться в начале следующего года», — сказал дю Плесси.

Боец добавил, что дальнейшие планы во многом будут зависеть от ситуации в титульной гонке среднего дивизиона. Сейчас поясом владеет Шон Стрикленд, а среди претендентов остаются Нассурдин Имавов, Хамзат Чимаев и сам дю Плесси. Южноафриканец отметил, что не знает, какого соперника предложит ему UFC после возвращения.

Дю Плесси потерял титул UFC в августе 2025 года, уступив Чимаеву решением судей. В июле 2026 года он вернулся к победам, выиграв у бывшего чемпиона полусреднего веса Камару Усмана по итогам пяти раундов.

На профессиональном уровне дю Плесси выступает с 2013 года. До перехода в UFC он становился чемпионом южноафриканского промоушена EFC и польской организации KSW. Точная дата его следующего боя пока не объявлена.

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Дрикус Дю Плесси
Камару Усман
Нассурдин Имавов
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
UFC
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