Роман Копылов — Атеба Готье: прямая трансляция боя UFC

Роман Копылов (Россия) и Атеба Готье (Камерун) проведут бой в среднем весе на UFC 332 в ночь с 3 на 4 октября. Бой начнется — ориентировочно в 3.00 по московскому времени. Вечер ММА состоится на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Прямую трансляцию UFC 332 покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass. Также смотреть турнир можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции эфира федерального канала).

Следить за результатами боя Копылов — Готье можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

ММА UFC: Копылов — Гаутие

В активе 34-летнего Копылова 15 побед (12 нокаутом) и 5 поражений. В последнем поединке 9 мая он единогласным решением судей взял верх над Марко Тулио, прервав серию из двух поражений.

24-летний Готье провел в ММА 12 боев: 11 побед (9 нокаутом) при одном поражении. В январе 2026 года он уже встречался с российским бойцом из карда UFC 332 Андреем Пуляевым и победил единогласным решением. В мае камерунец нокаутировал Оззи Диаса во втором раунде.