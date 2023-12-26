Камил Гаджиев сомневается, что Волков заслуживает черного пояса по джиу-джитсу

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на новость, что шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (37-10) получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

«Волков получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Вопрос, конечно. Я не знаю, как Саня борется. Мне сложно давать этому оценку. Есть такая практика, что многим бойцам дают черные пояса с большей охотой, как будто бы еще и за их заслуги в единоборствах в целом. Нормальная ли это практика? Для болельщиков — да. Но я уверен, что данные новости не радуют реальных адептов бразильского джиу-джитсу, потому что для них черный пояс — это человек, который состоялся именно в джиу-джитсу. Оценку давать не буду. Повторюсь, не знаю, как сейчас Саня борется, но черный пояс по бразильскому джиу-джитсу не может так смотреться в бою с Томом Аспиналлом, как смотрелся в партере Саша Волков», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Волков проиграл Тому Аспиналлу (14-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 марта 2022-го на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.